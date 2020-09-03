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  • Юран: «Где это видано, что команда требует прохождение судьи на полиграфе? Вся Европа над нами будет смеяться»

Юран: «Где это видано, что команда требует прохождение судьи на полиграфе? Вся Европа над нами будет смеяться»

3 сентября 2020, 22:34
9

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об отстранении от работы четырех арбитров за ошибки в матчах РПЛ.

«Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб – это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться!

Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость.

В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок – не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично», – сказал Юран.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (9)
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Plyash
1599166879
Маразм крепчает,а футбол всего лишь игра. А вот государственных судей наших правоохранительных органов я бы после вынесения приговоров обязал бы проходить детектор лжи.Сколько интересного мы бы узнали.не счесть.
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Валерий2705
1599166963
Сергей, вся Европа давно смеётся над нами, ведь есть клуб который три раза сливал отбор ЛЕ, клубам с бюджетом меньше раз этак в 10. А то что ими руководит хохляцкий еврей, Европу не интересует)
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Hektor 84
1599168339
Зато вся Россия с тебя п и з д а б о л а смеялась. Когда ты в пьяном бреду нес всякую чушь про какие то заговоры Спартака и Химок. А потом увидев деньги заткнулся. Не хочешь прояснить ситуацию?
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inzek
1599170891
и это говорит переобувающийся в воздухе *********
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Axe111
1599181731
Весь мир давно уже смеётся
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пряник929
1599194842
Полиграф для судей вообще должен быть обязателен, для наших судей, поскольку репутация их давно ниже нуля, а заработки гораздо больше пяти нулей....
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SaveAS
1599203433
Европа смеётся уже как 10 лет, если не больше! Что не одного нашего судью не берут на международные игры! Некоторые наши судьи, даже ПФЛ не достойны судить
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vladimir-7
1599209338
Вот это да, Юран не только переобулся, но успел и переодеться. Теперь он никого не критикует, а защищает судей и весь судейский корпус РФС. Молодец, ПЕРЕВЁРТЫШ.
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