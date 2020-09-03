Юран: «Где это видано, что команда требует прохождение судьи на полиграфе? Вся Европа над нами будет смеяться»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об отстранении от работы четырех арбитров за ошибки в матчах РПЛ.
- Василий Казарцев отстранен от судейства до 10 октября.
- Алексей Сухой и Владимир Москалев не будут работать в течение месяца.
- Алексей Еськов на фоне давления решил временно приостановить карьеру.
«Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб – это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться!
Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость.
В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок – не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично», – сказал Юран.