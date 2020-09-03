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    Юран: «Где это видано, что команда требует прохождение судьи на полиграфе? Вся Европа над нами будет смеяться»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об отстранении от работы четырех арбитров за ошибки в матчах РПЛ.

    «Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб – это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться!

    Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость.

    В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок – не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично», – сказал Юран.

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    Источник: News.ru

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    03.09.2020 22:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5584

      Hektor 84 5 минут назад

      Зато вся Россия с тебя п и з д а б о л а смеялась. Когда ты в пьяном бреду нес всякую чушь про какие то заговоры Спартака и Химок. А потом увидев деньги заткнулся. Не хочешь прояснить ситуацию?

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      Рейтинг: +1046

      Валерий2705 28 минут назад

      Сергей, вся Европа давно смеётся над нами, ведь есть клуб который три раза сливал отбор ЛЕ, клубам с бюджетом меньше раз этак в 10. А то что ими руководит хохляцкий еврей, Европу не интересует)

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      Рейтинг: +3394

      playsh 29 минут назад

      Маразм крепчает,а футбол всего лишь игра.
      А вот государственных судей наших правоохранительных органов я бы после вынесения приговоров обязал бы проходить детектор лжи.Сколько интересного мы бы узнали,не счесть.

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      Рейтинг: +1708

      Puddle 1 час назад

      Вся Европа смеется над крючкохвостыми. Особенно Шюррлик, Гусь Тиль....

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