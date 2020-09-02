Алексей Миранчук, Влашич и еще шесть игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание автора лучшего гола турнира по итогам августа.
За награду поборются Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Владимир Ильин («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»), Камран Алиев («Химки»), Вандерсон («Краснодар»), Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Матиас Норманн («Ростов»).
Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».
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Источник: Официальный твиттер РПЛ