Алексей Миранчук, Влашич и еще шесть игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание автора лучшего гола турнира по итогам августа.

За награду поборются Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Владимир Ильин («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»), Камран Алиев («Химки»), Вандерсон («Краснодар»), Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Матиас Норманн («Ростов»).

Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

Пришло время выбрать лучший гол августа в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/ddKXV215FY⠀Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/p7iSkhiYm4