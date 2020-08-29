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    РПЛ. «Химки» и «Ротор» сыграли вничью и продолжают идти без побед

    Первый игровой день шестого тура РПЛ завершился матчем в Химках. Выходцы из ФНЛ обменялись голами и оба идут в турнире без побед. Команды идут в зоне вылета.

    У хозяев отличился арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин (Мартусевич, 62), Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев (Конате, 76).

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Кожемякин, 46), Алейник, Макаров, Жигулeв (Серченков, 65), Давиташвили, Муллин.

    Предупреждения: Мурнин, 23; Боженов, 29; Идову, 82; Трошечкин, 90+3 – Кверквелия, 29; Байрыев, 53; Алейник, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2020 21:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2282

      Semenycch 3 часа назад

      После истории с увольнением Юрана я не испытываю уважение к Химкам. А вот Ротор хотелось бы чтобы задержался в высшей лиге.

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      Рейтинг: +345

      Enter2006 3 часа назад

      Интересная и динамичная игра, по полю не "ходили". Химки неплохо сыграли.

      0
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      Рейтинг: +10394

      derrik2000 3 часа назад

      Оч-ч-ч-ч-чень симпатичную команду Хацкевич создаёт.
      Очень!
      Успехов Ротору!

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