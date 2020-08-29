РПЛ. «Химки» и «Ротор» сыграли вничью и продолжают идти без побед

Первый игровой день шестого тура РПЛ завершился матчем в Химках. Выходцы из ФНЛ обменялись голами и оба идут в турнире без побед. Команды идут в зоне вылета.

У хозяев отличился арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин (Мартусевич, 62), Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев (Конате, 76).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Кожемякин, 46), Алейник, Макаров, Жигулeв (Серченков, 65), Давиташвили, Муллин.

Предупреждения: Мурнин, 23; Боженов, 29; Идову, 82; Трошечкин, 90+3 – Кверквелия, 29; Байрыев, 53; Алейник, 79.

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