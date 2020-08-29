Парфенов – о тренерах, у которых хотел бы постажироваться: «Аллегри, Клопп, Гасперини»

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов назвал европейских тренеров, у которых он хотел бы пройти стажировку.

«Было бы интересно пообщаться с Аллегри. Он давал свободу в атаке, поощрял импровизацию. И принципы у него интересные, читал в его книге. Например, не нужно жертвовать фантазией и вдохновением ради организации. «Если хочешь развивать талант, дай молодeжи свободу». Хотел бы посмотреть, как эта импровизация достигается.

Здорово было бы снова слетать к Клоппу, но туда уже не попасть. Раньше он был очень доступен. В «Ливерпуле», похоже, повлияли клубные традиции, правила. Клопп не изменился. Воронин встречался с ним в Киеве, приезжал в отель перед финалом Лиги чемпионов. Юрген с удовольствием спустился и пообщался.

К Гасперини – тоже без шансов. Узнавал полгода назад через спортивного директора. Сказали: «Да-да, приезжай, конечно!» Переспрашиваю: «Точно? И к главной команде попаду?» – «Нет, к главной команде нельзя. Приезжай просто на экскурсию. Покажем академию, расскажем, как игроков растим и продаeм», – сказал Парфенов.