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    Парфенов – о тренерах, у которых хотел бы постажироваться: «Аллегри, Клопп, Гасперини»

    Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов назвал европейских тренеров, у которых он хотел бы пройти стажировку.

    «Было бы интересно пообщаться с Аллегри. Он давал свободу в атаке, поощрял импровизацию. И принципы у него интересные, читал в его книге. Например, не нужно жертвовать фантазией и вдохновением ради организации. «Если хочешь развивать талант, дай молодeжи свободу». Хотел бы посмотреть, как эта импровизация достигается.

    Здорово было бы снова слетать к Клоппу, но туда уже не попасть. Раньше он был очень доступен. В «Ливерпуле», похоже, повлияли клубные традиции, правила. Клопп не изменился. Воронин встречался с ним в Киеве, приезжал в отель перед финалом Лиги чемпионов. Юрген с удовольствием спустился и пообщался.

    К Гасперини – тоже без шансов. Узнавал полгода назад через спортивного директора. Сказали: «Да-да, приезжай, конечно!» Переспрашиваю: «Точно? И к главной команде попаду?» – «Нет, к главной команде нельзя. Приезжай просто на экскурсию. Покажем академию, расскажем, как игроков растим и продаeм», – сказал Парфенов.

    • Аллегри с лета 2019 года остается без работы. Последний клуб – «Ювентус».
    • Клопп с октября 2015 года возглавляет «Ливерпуль».
    • Гасперини с июня 2016 года занимает пост главного тренера «Аталанты».

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    Источник: «Чемпионат»

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