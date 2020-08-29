Суарес может перейти из «Барселоны» в «Атлетико»

«Атлетико» следит за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

Как сообщает AS, столичный клуб попытается подписать 33-летнего футболиста, если с ним в ближайшее время расторгнут контракт.

Уругваец нравится главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, однако денег на его покупку у мадридцев нет.

«Барса» больше не рассчитывает на Суареса и готова предоставить ему статус свободного агента, однако сам форвард требует за досрочное прекращение сотрудничества 25 миллионов евро.