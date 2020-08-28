Егоров: «Перейдя в «Ростов» из «Сочи», Полоз пошел на приличное понижение зарплаты»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл детали трансфера форварда Дмитрия Полоза в «Ростов». Он перешел из «Сочи» на прошлой неделе.

«Полоз пошел на приличное понижение зарплаты. Тут надо отдать должное, парень хотел играть. В «Сочи» им были не очень довольны», – сказал Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».