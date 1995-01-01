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    Егоров: «Перейдя в «Ростов» из «Сочи», Полоз пошел на приличное понижение зарплаты»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл детали трансфера форварда Дмитрия Полоза в «Ростов». Он перешел из «Сочи» на прошлой неделе.

    «Полоз пошел на приличное понижение зарплаты. Тут надо отдать должное, парень хотел играть. В «Сочи» им были не очень довольны», – сказал Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.
    • «Ростов» выступит в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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