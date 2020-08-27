Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловрен – после матча с «Динамо»: «Ненавижу проигрывать»

27 августа 2020, 11:23
16

Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме пост, посвященный вчерашнему матчу пятого тура РПЛ против «Динамо».

  • Московская команда победила со счетом 1:0.
  • Хорватский центрбек был крайне недоволен судейством, намекая на плохое зрение рефери.

«Ненавижу проигрывать, извините. Это была не лучшая наша игра, но в следующем матче мы оправимся. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Ловрен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Деяна Ловрена
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ловрен Деян
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1598518005
А продолжение про дриусси мне самому переводить? Или это будет отдельной новостью?
Ответить
serhio80
1598519244
Привыкай)
Ответить
alp
1598521048
это хорошее качество
Ответить
Томик
1598522031
Будешь очки судьям показывать - ещё и реже играть будешь.
Ответить
nik55
1598523492
Ловрен ты бы лучше остерегался наклонятся при бздюбе
Ответить
derrik2000
1598523815
Парнишка очень бОрзый: судье очки стал показывать. Думаю, что ВСЕ судьи взяли его на заметку: судейское братство в действии.
Ответить
Есь Казарский
1598524199
А все остальные просто обожают проигрывать...
Ответить
paracetamol
1598525493
Зачем тогда Шуню упустил?
Ответить
Просто-333
1598532486
Ловрен – после матча с «Динамо»: «Ненавижу проигрывать, ненавижу играть, навижу бабки" Так, что ли?
Ответить
mutabor0992
1598562905
Ловрен-козлопетух!!!
Ответить
Главные новости
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Все новости
Все новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+