Ловрен – после матча с «Динамо»: «Ненавижу проигрывать»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме пост, посвященный вчерашнему матчу пятого тура РПЛ против «Динамо».

Московская команда победила со счетом 1:0.

Хорватский центрбек был крайне недоволен судейством, намекая на плохое зрение рефери.

«Ненавижу проигрывать, извините. Это была не лучшая наша игра, но в следующем матче мы оправимся. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Ловрен.