В «Краснодаре» рассчитывают, что Ари вернется в строй после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с травмированными Реми Кабелья и Ари.
«Ари, возможно, вернется в заявку после паузы на матчи сборных. Он только переходит с индивидуальных тренировок на групповые, участвует в квадратах.
Есть шанс, что Кабелья вернется в заявку на матч с «Ростовом». Однако мы должны исходить из его ощущений. Пока они не самые хорошие», – сообщил Мусаев.
- Матч шестого тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» состоится 30 августа.
- Кабелья травмировался чуть более недели назад.
- Ари не выходит на поле с марта.
Источник: «Р-Спорт»