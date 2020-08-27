В «Краснодаре» рассчитывают, что Ари вернется в строй после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с травмированными Реми Кабелья и Ари.

«Ари, возможно, вернется в заявку после паузы на матчи сборных. Он только переходит с индивидуальных тренировок на групповые, участвует в квадратах.

Есть шанс, что Кабелья вернется в заявку на матч с «Ростовом». Однако мы должны исходить из его ощущений. Пока они не самые хорошие», – сообщил Мусаев.