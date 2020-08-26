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    В «Краснодаре» рассчитывают, что Ари вернется в строй после паузы на матчи сборных

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с травмированными Реми Кабелья и Ари.

    «Ари, возможно, вернется в заявку после паузы на матчи сборных. Он только переходит с индивидуальных тренировок на групповые, участвует в квадратах.

    Есть шанс, что Кабелья вернется в заявку на матч с «Ростовом». Однако мы должны исходить из его ощущений. Пока они не самые хорошие», – сообщил Мусаев.

    • Матч шестого тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» состоится 30 августа.
    • Кабелья травмировался чуть более недели назад.
    • Ари не выходит на поле с марта.

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    Источник: «Р-Спорт»

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