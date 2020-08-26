РПЛ. Гол Хашимото во второй игре подряд принес «Ростову» три очка в матче с «Уралом»

«Ростов» одержал вторую победу подряд. Дома с минимальным счетом обыгран «Урал», а во второй встрече подряд отличился японский новичок Кенто Хашимото.

Ростовчане в таблице идут шестыми. «Урал» занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хашимото, 59.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Ерeменко (Логашов, 80), Глебов, Хаджикадунич, Норманн (Хашимото, 48), Шомуродов (Полоз, 71).

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин (Евсеев, 63), Подберeзкин, Бикфалви, Калинин (Золотов, 24), Егорычев (Шаболин, 83), Мишкич, Августиняк (Емельянов, 63).

Предупреждения: нет – Кулаков, 52.

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