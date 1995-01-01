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    РПЛ. Гол Хашимото во второй игре подряд принес «Ростову» три очка в матче с «Уралом»

    «Ростов» одержал вторую победу подряд. Дома с минимальным счетом обыгран «Урал», а во второй встрече подряд отличился японский новичок Кенто Хашимото.

    Ростовчане в таблице идут шестыми. «Урал» занимает 12-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хашимото, 59.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Ерeменко (Логашов, 80), Глебов, Хаджикадунич, Норманн (Хашимото, 48), Шомуродов (Полоз, 71).

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин (Евсеев, 63), Подберeзкин, Бикфалви, Калинин (Золотов, 24), Егорычев (Шаболин, 83), Мишкич, Августиняк (Емельянов, 63).

    Предупреждения: нет – Кулаков, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1798

      Кузьмич на трибуне 6 минут назад

      РОстов и ростовчан с победой. Следующий тур будет ещё интереснее. Южное дерби. В последнее время в этом дерби быки поломали все рога и стёрли все копыта . Что покажут в этом сезоне ? будет очень жарко.

      1
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      Рейтинг: +1713

      Александ1982 6 минут назад

      А японец не промах, начал забивать!!! Ростову успехов!!!

      2
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      Рейтинг: +6186

      ivany4 13 минут назад

      Похоже фартового самурая купили.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +731

      nominum > ivany4 12 минут назад

      Да по нему вся Япония плакала, когда он уходил

      1
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      Рейтинг: +41208

      portero 14 минут назад

      Ростов с победой!

      4
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      Рейтинг: +9412

      Skull_Boy 19 минут назад

      Игра шла просто до первого гола, кто забьет тот и викториить будет и не Урал наелся и скорее вылета избежит, но в стыки попадет

      1
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      ...
      Рейтинг: +731

      nominum > Skull_Boy 14 минут назад

      До первого гола?? Да Урал ни одной толковой атаки не провёл. Счёт по делу. А если б забил вдруг Урвл, то Ростов, думаю, и атаковал бы больше. И забил бы.

      0
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      Рейтинг: +109

      ростов 100/100 > nominum 1 минуту назад

      Наши играют всё по прежнему. Забили гол и в кусты. Начинают у себя в штрафной гонять мяч, такое ощущение нет цели забить второй. Последние 20 минут валидольные. С победой! Хоть спать нормально буду.

      0
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      Рейтинг: +40718

      MaxRnD 29 минут назад

      Японец - фартовый. Шесть очков в последних двух играх исключительно его усилиями ...

      5
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      Рейтинг: +731

      nominum > MaxRnD 29 минут назад

      Ага. Ионов бы упорол в небеса при таком быстром ударе

      0
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      Рейтинг: +40718

      MaxRnD > nominum 27 минут назад

      Лапочкин - слепошарый крот. Норманну въезжают шипами в икру, а тот хоть бы хны, бестолочь

      2
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      Рейтинг: +731

      nominum 32 минуты назад

      Ну, за победу! Урал ноль. У Ростова тоже в атаке не очень. Шома после женитьбы никакой. Паши Мамаева не доставало, Но спасибо самураю.

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