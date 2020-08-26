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  • РПЛ. Гол Хашимото во второй игре подряд принес «Ростову» три очка в матче с «Уралом»

РПЛ. Гол Хашимото во второй игре подряд принес «Ростову» три очка в матче с «Уралом»

26 августа 2020, 22:23
27

«Ростов» одержал вторую победу подряд. Дома с минимальным счетом обыгран «Урал», а во второй встрече подряд отличился японский новичок Кенто Хашимото.

Ростовчане в таблице идут шестыми. «Урал» занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хашимото, 59.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Ерeменко (Логашов, 80), Глебов, Хаджикадунич, Норманн (Хашимото, 48), Шомуродов (Полоз, 71).

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин (Евсеев, 63), Подберeзкин, Бикфалви, Калинин (Золотов, 24), Егорычев (Шаболин, 83), Мишкич, Августиняк (Емельянов, 63).

Предупреждения: нет – Кулаков, 52.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Хашимото Кенто
Комментарии (27)
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nominum
1598469973
Ну, за победу! Урал ноль. У Ростова тоже в атаке не очень. Шома после женитьбы никакой. Паши Мамаева не доставало, Но спасибо самураю.
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MaxRnD
1598470108
Японец - фартовый. Шесть очков в последних двух играх исключительно его усилиями ...
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portero
1598471004
Ростов с победой!
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Александ1982
1598471486
А японец не промах, начал забивать!!! Ростову успехов!!!
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Кузьмич на трибуне
1598471497
РОстов и ростовчан с победой. Следующий тур будет ещё интереснее. Южное дерби. В последнее время в этом дерби быки поломали все рога и стёрли все копыта . Что покажут в этом сезоне ? будет очень жарко.
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Мага 13
1598472105
а фартовый пацанчик этот узкоглазый) Ростов-папа, с победой, от души!
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GoLenaStop
1598473555
Игра выдалась нервная. Что у Урала, что у Ростсельмаша - никаких идей в атаке. Байрамян в чужой штрафной со своим корявым стилем игры - как корова с седлом на параде...но хорошо, что такие же игроки есть и у соперника... Полоз - нормально вошел, ниндзя - молодец, появляется в нужное время, в нужном месте. Ростсельмаш!!! Спасибо за победу! Удачи!
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моэм
1598475532
А Хашимото - настоящий Самурай...
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Krossmen73
1598496586
Бывают и такие победы при нервной,тягучей игре при минимуме моментов.Главное что это победа и три очка в копилке дончан!Сын Ямато пока играет фартово.Дай боже чтобы этот фарт продержался подольше!Ростов с победой!!!
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Oldtrafford83
1598506763
Ростов с победой, молодцы!!!
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