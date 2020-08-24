Тухель: «Большую роль в финале ЛЧ играет везение. Я разочарован, но не сильно»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал комментарии после проигранного финального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы отдали борьбе всех себя. Оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Я как раз и полагал, что первый же гол может решить исход матча.

Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О большем тренер не может и просить. Да, я разочарован, но не слишком сильно.

Гол – это все, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счетом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация. Конечно, хотим, чтобы Мбаппе и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно.

Горжусь Неймаром, который снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была сложной, ведь у него была серьезная травма, он пропустил большую часть тренировочного процесса. Это просто чудо, что он сейчас здесь с нами.

В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить», – сказал Тухель.