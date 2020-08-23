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  • Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Комличенко не оказался в клубе из-за Лосюка и Кикнадзе. Вместо Коли взяли Джорджевича»

Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Комличенко не оказался в клубе из-за Лосюка и Кикнадзе. Вместо Коли взяли Джорджевича»

23 августа 2020, 12:09
7

Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил, почему в клубе не оказалось форварда Николая Комличенко. Сейчас он в «Динамо».

«Кого не взяли, хотя могли? Комличенко. Я очень долго его вел — еще со времен Ильи Геркуса. Мы все сильнее нуждались в остром нападающем: Джефферсон Фарфан болел, а у Федора Смолова игра не шла. Юрий Семин поначалу сомневался в Комличенко, но потом я убедил его, что Коля нам поможет.

В итоге он не перешел к нам только из-за Андрея Лосюка с Василием Кикнадзе. Когда я спросил в лоб, в чем дело, Лосюк мне соврал: сказал, что Комличенко не нужен Семину. Вместо него взяли Луку Джорджевича, который по манере нам совсем не подходил», – сказал Тищенко «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Комличенко Николай Джорджевич Лука Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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PAREVG.
1598175406
На матче полное интервью, а бомбардир, как всегда раздробил на несколько частей, да и те, не все напечатал.
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Вальдемар IV
1598185635
звезда прям, древко берг с паспортом
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Маленький
1598186555
А до этого могли купить Неймара и Адриана Муту. Каждый год всплывают такие веселые истории
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