Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Комличенко не оказался в клубе из-за Лосюка и Кикнадзе. Вместо Коли взяли Джорджевича»

Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил, почему в клубе не оказалось форварда Николая Комличенко. Сейчас он в «Динамо».

«Кого не взяли, хотя могли? Комличенко. Я очень долго его вел — еще со времен Ильи Геркуса. Мы все сильнее нуждались в остром нападающем: Джефферсон Фарфан болел, а у Федора Смолова игра не шла. Юрий Семин поначалу сомневался в Комличенко, но потом я убедил его, что Коля нам поможет.

В итоге он не перешел к нам только из-за Андрея Лосюка с Василием Кикнадзе. Когда я спросил в лоб, в чем дело, Лосюк мне соврал: сказал, что Комличенко не нужен Семину. Вместо него взяли Луку Джорджевича, который по манере нам совсем не подходил», – сказал Тищенко «Матч ТВ».