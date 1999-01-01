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    Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Комличенко не оказался в клубе из-за Лосюка и Кикнадзе. Вместо Коли взяли Джорджевича»

    Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил, почему в клубе не оказалось форварда Николая Комличенко. Сейчас он в «Динамо».

    «Кого не взяли, хотя могли? Комличенко. Я очень долго его вел — еще со времен Ильи Геркуса. Мы все сильнее нуждались в остром нападающем: Джефферсон Фарфан болел, а у Федора Смолова игра не шла. Юрий Семин поначалу сомневался в Комличенко, но потом я убедил его, что Коля нам поможет.

    В итоге он не перешел к нам только из-за Андрея Лосюка с Василием Кикнадзе. Когда я спросил в лоб, в чем дело, Лосюк мне соврал: сказал, что Комличенко не нужен Семину. Вместо него взяли Луку Джорджевича, который по манере нам совсем не подходил», – сказал Тищенко «Матч ТВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1337

      PAREVG. 21 минуту назад

      На матче полное интервью, а бомбардир, как всегда раздробил на несколько частей, да и те, не все напечатал.

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