Mundo Deportivo: Суарес может стать частью сделки по переходу ван де Бека в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает заполучить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. В то же время амстердамцы предложили деньги за форварда каталонцев Луиса Суареса.

Как пишет Mundo Deportivo, между клубами может произойти обмен. Доплата за ван де Бека составит в случае сделки 20 миллионов евро.