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    Mundo Deportivo: Суарес может стать частью сделки по переходу ван де Бека в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает заполучить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. В то же время амстердамцы предложили деньги за форварда каталонцев Луиса Суареса.

    Как пишет Mundo Deportivo, между клубами может произойти обмен. Доплата за ван де Бека составит в случае сделки 20 миллионов евро.

    • Контракт уругвайца с «Барсой» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 28 миллионов евро.
    • Суарес выступал за «Аякс» с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10422

      Cules2013 1 час назад

      Такая сделка выглядит неплохо

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