Mundo Deportivo: Суарес может стать частью сделки по переходу ван де Бека в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает заполучить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. В то же время амстердамцы предложили деньги за форварда каталонцев Луиса Суареса.
Как пишет Mundo Deportivo, между клубами может произойти обмен. Доплата за ван де Бека составит в случае сделки 20 миллионов евро.
- Контракт уругвайца с «Барсой» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость форварда – 28 миллионов евро.
- Суарес выступал за «Аякс» с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.
Источник: Mundo Deportivo