El Chiringuito: «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов, «Барселона» готова отпустить игрока

«Барселона» не заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Луисом Суаресом. Она хочет продать его.
Как написал El Chiringuito, 15 миллионов евро за уругвайца предложил «Аякс», за который Суарес выступал ранее.
- Контракт уругвайца с «Барсой» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость форварда – 28 миллионов евро.
- Суарес выступал за «Аякс» с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.
Источник: твиттер El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».