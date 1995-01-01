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    El Chiringuito: «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов, «Барселона» готова отпустить игрока

    «Барселона» не заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Луисом Суаресом. Она хочет продать его.

    Как написал El Chiringuito, 15 миллионов евро за уругвайца предложил «Аякс», за который Суарес выступал ранее.

    • Контракт уругвайца с «Барсой» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 28 миллионов евро.
    • Суарес выступал за «Аякс» с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5121

      Hektor 84 7 минут назад

      Куман начинает разгонять шоблу.

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      Рейтинг: +102

      Dr.Metal 7 минут назад

      Да и его пора продавать и гризмана

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      Рейтинг: +3490

      dinar7777dinar 1 час назад

      пора продавать ! все равно пока бартомеу у руля у барсы новый сезон снова будет потерян. куман это новый громоотвод.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Dgad 1 час назад

      Можно и по дороже продать, хотя от этого руководства барсы можно ожидать все что угодно.

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