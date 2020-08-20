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  • El Chiringuito: «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов, «Барселона» готова отпустить игрока

El Chiringuito: «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов, «Барселона» готова отпустить игрока

20 августа 2020, 14:46
14

«Барселона» не заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Луисом Суаресом. Она хочет продать его.

Как написал El Chiringuito, 15 миллионов евро за уругвайца предложил «Аякс», за который Суарес выступал ранее.

  • Контракт уругвайца с «Барсой» истекает следующим летом.
  • Рыночная стоимость форварда – 28 миллионов евро.
  • Суарес выступал за «Аякс» с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей, забил 111 голов и сделал 68 ассистов.

Источник: твиттер El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Голландия. Эредивизие Аякс Барселона Суарес Луис
Комментарии (14)
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Dgad
1597924333
Можно и по дороже продать, хотя от этого руководства барсы можно ожидать все что угодно.
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Dr.Metal
1597929251
Да и его пора продавать и гризмана
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Hektor 84
1597929265
Куман начинает разгонять шоблу.
Ответить
Garrincha58
1597930458
я смотрю тут русские каталонцы пихают друг другу х...и
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DOCTOR PENALTY
1597932748
Сдаётся, не угодил "великому."
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DeStar
1597934134
Игрок хороший, но видимо , уже своё отпахал
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Синитсосит
1597935554
ну это кстати не много, аякс конечно наобот привык продавать, но на годик другой молодняку опыта понабраться у него очень даже норм, а потом пятерых по 50-80 загнать обратно, клуб красавчики, учиться у них и учиться
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+50/-50
1597938144
В Аяксе ещё побегает. Там умеют "ставить игру".
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sochi-2013
1597941952
Какая-то унизительная сумма для него.
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serppion
1598003158
Суарес - великий игрок. Они вдвоем с Кавани сделали Уругвай одной из лучших команд на ЧМ-2018. Размазали наших и португалов... Увы, Кавани сломался до французов. Уверен, была бы борьба, а не избиение. А Суарес в Ливерпуле вообще был Космос. Нашим Дзюбам и Кокошам до него даже 33-летнего как пешком до Луны...
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