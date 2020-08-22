Гончаренко – о проигрыше «Рубину»: «Равный матч. Если ты не забиваешь, жди обратного. Нужно решить проблемы в центре защиты»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча четвертого тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Москвичи пропустили на 90+2 минуте.

«Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надeжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдeт строительство позиционной атаки», – сказал белорус.