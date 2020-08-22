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    Гончаренко – о проигрыше «Рубину»: «Равный матч. Если ты не забиваешь, жди обратного. Нужно решить проблемы в центре защиты»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча четвертого тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Москвичи пропустили на 90+2 минуте.

    «Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надeжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдeт строительство позиционной атаки», – сказал белорус.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.08.2020 22:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7809

      paracetamol 51 минуту назад

      Если нужно решить проблемы в центре защиты, то почему не решаешь? Мозгов не хватает или чего?

      1
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      Рейтинг: +4884

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Несколько раз пересмотрел первый гол казанцев, так и не понял почему Васин рванул в другую сторону от Бакаева ?
      Нет , ну он просто п..ц. С Зенитом Дивеев зажигал, так что Гончаренко понять можно. Сегодня и в атаке не очень получалось...
      Состав !!!

      0
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      Рейтинг: +1248

      CSKA57 > Alekxei Z. 41 минуту назад

      Гончаренко хоть какой состав дай, толку не будет.

      0
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      Рейтинг: +4884

      Alekxei Z. > CSKA57 10 минут назад

      Он с таким составом постоянно в еврокубках , так что вы не правы.

      0
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      Рейтинг: +1248

      CSKA57 > Alekxei Z. 33 секунды назад

      Раньше ЦСКА входил в тройку призеров и боролся в ЛЧ. Теперь радуемся, что попадаем в ЛЕ. Это прогресс или регресс? Думаю, что с такой игрой после этого сезона и ЛЕ нам не видать. Постоянно жалуется на молодость и неопытность... Когда же мальчики подрастут?

      0
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      Рейтинг: +7809

      paracetamol 1 час назад

      С этой Гачаренкой команда уже на уровне плинтуса.

      1
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      Рейтинг: +2208

      Derzkiy1 1 час назад

      ЦСКА топ клуб в стране, с ним команда средняк стала !
      Если обновлять состав, то и тренера надо !!!!
      Он не Зенит выиграть не может, не Рубин!
      когда такое вообще у ЦСКА было???

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      Рейтинг: +1248

      CSKA57 > Derzkiy1 1 час назад

      В следующем туре еще и Краснодару проиграет. В этом сезоне за выживание бороться будет. Но Гончаренко никогда не виноват.

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      Рейтинг: +259

      petlyra 1 час назад

      А кто решать будет проблемы в центре защиты?

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      Рейтинг: +1248

      CSKA57 1 час назад

      Надоел ты уже со своими оправданиями. Лучше уйди!

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      Рейтинг: +5166

      серега кашин 1 час назад

      это казанцы им за вчерашнее ответили

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