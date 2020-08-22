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  • Гончаренко – о проигрыше «Рубину»: «Равный матч. Если ты не забиваешь, жди обратного. Нужно решить проблемы в центре защиты»

Гончаренко – о проигрыше «Рубину»: «Равный матч. Если ты не забиваешь, жди обратного. Нужно решить проблемы в центре защиты»

22 августа 2020, 22:30
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча четвертого тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Москвичи пропустили на 90+2 минуте.

«Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надeжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдeт строительство позиционной атаки», – сказал белорус.

  • ЦСКА идет в таблице седьмым.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (26 августа).
  • ЦСКА подпишет центрального защитника Бруно Фукса.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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CSKA57
1598125240
Надоел ты уже со своими оправданиями. Лучше уйди!
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petlyra
1598125329
А кто решать будет проблемы в центре защиты?
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Derzkiy1
1598125543
ЦСКА топ клуб в стране, с ним команда средняк стала ! Если обновлять состав, то и тренера надо !!!! Он не Зенит выиграть не может, не Рубин! когда такое вообще у ЦСКА было???
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paracetamol
1598126507
С этой Гачаренкой команда уже на уровне плинтуса.
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paracetamol
1598127045
Если нужно решить проблемы в центре защиты, то почему не решаешь? Мозгов не хватает или чего?
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DOCTOR PENALTY
1598135048
Продолжай ставить блатного Карпова и - до встречи в ФНЛ.
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CF Kellevro
1598145649
Несёте господа чушь! При чем тут Гончаренко? Играет 3 человека из 11 остальных по акции на распродаже набрали, нет баланса защита дно просто проанадизируйте голы первый гол Васин просто как обычно сделал все, второй гол яхз куда Мага с Дивеем пятились!? Никто не вышел встречать это 2 тупорылые индивидуальные ошибки, и в атаке без чалова это труба на одном Влашич далеко не уедешь, да и Влашич помоему собрался в Италию.
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vladimir-7
1598160967
Е.Гинер и Р.Бабаев уже ищут нового тренера, а пока этого приходиться терпеть с его игроками-Обляковым, Шкуриным и Карповым. Тренерский штаб превратился в наблюдательный пункт, голоса не имеет, проснитесь.
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mab1011
1598170834
Гончаренко нужно поменьше на Лукашенко пальцем показывать, а лучше изучать соперника, с которым семь предыдущих команд не оставили Рубину шансов на победу вот и считай наше место в чемпионате...
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Аид666
1598194306
ну а что хотеть, если тренер Уфы, и половина игроков или оттуда же, или такого же уровня... тактика не меняется 3 года, свежих мыслей нет...
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