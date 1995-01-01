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    Гончаренко – о вхождении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА: «Вне всякого сомнения, это усиление»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко впервые высказался о совместной работе с Василием Березуцким, который две недели назад вошел в его штаб.

    «Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками. Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба», – отметил Гончаренко.

    • Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
    • До возвращения к тренерской деятельности он занимал пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
    • Ранее экс-защитник работал в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе».

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5164

      серега кашин 3 минуты назад

      если березуцкий это усиление, то тогда гончаренко просто расписывается в своей некампитентости

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