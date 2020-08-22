Гончаренко – о вхождении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА: «Вне всякого сомнения, это усиление»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко впервые высказался о совместной работе с Василием Березуцким, который две недели назад вошел в его штаб.

«Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками. Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба», – отметил Гончаренко.