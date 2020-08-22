Гончаренко – о вхождении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА: «Вне всякого сомнения, это усиление»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко впервые высказался о совместной работе с Василием Березуцким, который две недели назад вошел в его штаб.
«Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками. Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба», – отметил Гончаренко.
- Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
- До возвращения к тренерской деятельности он занимал пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
- Ранее экс-защитник работал в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе».
Источник: Официальный сайт ЦСКА