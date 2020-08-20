RAC1: Месси склоняется к уходу из «Барселоны», но окончательное решение еще не принято

В четверг состоялась встреча капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нового главного тренера команды Рональда Кумана.

По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.

33-летний нападающий сказал, что не имеет четкого понимания по поводу своих перспектив в «Барсе», а поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов сильно его разочаровало.