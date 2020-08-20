Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    RAC1: Месси склоняется к уходу из «Барселоны», но окончательное решение еще не принято

    В четверг состоялась встреча капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нового главного тренера команды Рональда Кумана.

    По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.

    33-летний нападающий сказал, что не имеет четкого понимания по поводу своих перспектив в «Барсе», а поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов сильно его разочаровало.

    • Месси всю карьеру провел в каталонском гранде.
    • Его контракт истекает следующим летом.
    • «Барса» не выиграла в минувшем сезоне ни одного трофея.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2020 22:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      inemisyaidergo 2 часа назад

      Хочешь СЕKСА уже сегодня? Регистрируйся и снимай любую письку, здесь все ДАЮТ Бесплатно и Анонимно, вот ---- https://nnna.ru/club

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9848

      DeStar 2 часа назад

      Это же слышали когда от ромы вылетели, и когда от ливерпуля. Либо вечно бред собирают журналюги, либо месси, все никак не может родить. Думаю - скорее первое, но и второе имеет место быть, месси из-за психов со сборной уходил и возвращался, но в барсу уже потом по быстрому не вернешься.. вот может и передумывает.. Но ему следует решать ,также не молодой, хоть и на скиле еще, либо оставаться здесь и стараться дальше, либо попробовать себя в ином месте, почему и нет?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78559
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru