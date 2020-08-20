RAC1: Месси склоняется к уходу из «Барселоны», но окончательное решение еще не принято

В четверг состоялась встреча капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нового главного тренера команды Рональда Кумана.
По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.
33-летний нападающий сказал, что не имеет четкого понимания по поводу своих перспектив в «Барсе», а поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов сильно его разочаровало.
- Месси всю карьеру провел в каталонском гранде.
- Его контракт истекает следующим летом.
- «Барса» не выиграла в минувшем сезоне ни одного трофея.
Источник: RAC1
Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.