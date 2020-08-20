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  • RAC1: Месси склоняется к уходу из «Барселоны», но окончательное решение еще не принято

RAC1: Месси склоняется к уходу из «Барселоны», но окончательное решение еще не принято

20 августа 2020, 22:55
11

В четверг состоялась встреча капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нового главного тренера команды Рональда Кумана.

По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.

33-летний нападающий сказал, что не имеет четкого понимания по поводу своих перспектив в «Барсе», а поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов сильно его разочаровало.

  • Месси всю карьеру провел в каталонском гранде.
  • Его контракт истекает следующим летом.
  • «Барса» не выиграла в минувшем сезоне ни одного трофея.

Источник: RAC1

Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Куман Рональд
Комментарии (11)
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DeStar
1597956785
Это же слышали когда от ромы вылетели, и когда от ливерпуля. Либо вечно бред собирают журналюги, либо месси, все никак не может родить. Думаю - скорее первое, но и второе имеет место быть, месси из-за психов со сборной уходил и возвращался, но в барсу уже потом по быстрому не вернешься.. вот может и передумывает.. Но ему следует решать ,также не молодой, хоть и на скиле еще, либо оставаться здесь и стараться дальше, либо попробовать себя в ином месте, почему и нет?
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Ronko
1597973075
Проходили уже
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Mister_Tomsk
1597973612
В любой другой клуб, в который уйдет Месси, адаптироваться ему будет катастрофически трудно! Все жизнь у барсуков...
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cevin cigan
1597986552
Вся беда в том,что в Барсе он Бог и царь,такой маленький Бонапарт. В другой команде,уже так не будет. Его безусловно будут уважать,но под его дудку плясать как в Барсе никто не станет. В том же Интере и Сити есть свои авторитеты,могут и на хрен послать.
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Garrincha58
1597988291
всё это для того чтобы в очередной раз выторговать повышение зарплаты и никуда он не уйдёт у него пожизненный срок
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KOLBIS
1597991489
Через год 34 и конец контракта,не думаю что цену сейчас уместно набивать,возраст все-таки уже,на пятилетние точно не стоит рассчитывать,1+1 или 1+2 максимум,а вот уйдя в другой клуб,можно на эйфории поднять ставку,хотя свободным вряд ли Барса его отпустит,наверное я не прав...Хотя...
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Кирпичный
1598010950
Он 15 лет уже уходит и не как не уйдет, пора уже к арабам в гости ехать пенсию зарабатывать. Верблюдов и шейхов повеселить.
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