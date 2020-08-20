Левандовски и Гнабри забили на двоих в сезоне ЛЧ 24 гола. Они побили рекорд Роналду и Бэйла сезона-2013/14

Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски и Серж Гнабри забили в сезоне Лиги чемпионов 24 гола на двоих. На счету поляка 15 мячей, у немца – девять. Это рекорд.

Предыдущим лучшим достижением связки игроков были 23 гола Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в сезоне-2013/14.