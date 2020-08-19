Главные новости дня. «Наполи» может заменить Кулибали Джикией, «Барселона» назначила Кумана

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    Журналист Скира: Кулибали согласовал с «Манчестер Сити» контракт на 50 миллионов.

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    «Наполи» видит в Джикии замену Кулибали.

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    РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан».

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    Metaratings: ЦСКА завтра начнет заключительный раунд переговоров по полузащитнику «Спортинга» Палинье.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2020 23:22
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