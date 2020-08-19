Главные новости дня. «Наполи» может заменить Кулибали Джикией, «Барселона» назначила Кумана

РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА и поднялся на чистое первое место.

Журналист Скира: Кулибали согласовал с «Манчестер Сити» контракт на 50 миллионов.

Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу».

The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками.

Официально: Куман – главный тренер «Барселоны».

«Наполи» видит в Джикии замену Кулибали.

Кокорин может пропустить все оставшиеся в августе матчи.

РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан».

РПЛ. «Спартак» не выиграл в Уфе четвертый матч подряд, обменявшись с соперником голами.

Metaratings: ЦСКА завтра начнет заключительный раунд переговоров по полузащитнику «Спортинга» Палинье.