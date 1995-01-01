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    Кокорин может пропустить все оставшиеся в августе матчи

    «Спартак» по-прежнему не может залечить мышечную травму нападающего Александра Кокорина. По сведениям Metaratings, есть вероятность, что форвард пропустит весь августовский отрезок.

    Другой вариант развития событий – восстановившийся Кокорин будет выходить на поле, но не на все 90 минут.

    • Помимо сегодняшней (19 августа) встречи в Уфе, «Спартак» в августе еще сыграет с «Локомотивом», «Ротором», «Арсеналом».
    • Кокорин за три года по контракту со «Спартаком» заработает больше миллиарда рублей.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +25091

      zra78 2 минуты назад

      Да уж поняли давно....

      0
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      Рейтинг: +678

      GreyDM 20 минут назад

      Червиченко Кокошу уже бы в лес вывез для оздоровительных процедур)))

      0
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      Рейтинг: +6118

      Борат 33 минуты назад

      главное чтобы аванс с получкой не пропускал !
      гыгыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6292

      Сильвербой 48 минут назад

      Сто пудов, где-то на б..ках, корону подцепил, теперь отмазывают как только могут!!!

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