Кокорин может пропустить все оставшиеся в августе матчи

«Спартак» по-прежнему не может залечить мышечную травму нападающего Александра Кокорина. По сведениям Metaratings, есть вероятность, что форвард пропустит весь августовский отрезок.

Другой вариант развития событий – восстановившийся Кокорин будет выходить на поле, но не на все 90 минут.