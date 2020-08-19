Кокорин может пропустить все оставшиеся в августе матчи

«Спартак» по-прежнему не может залечить мышечную травму нападающего Александра Кокорина. По сведениям Metaratings, есть вероятность, что форвард пропустит весь августовский отрезок.
Другой вариант развития событий – восстановившийся Кокорин будет выходить на поле, но не на все 90 минут.
- Помимо сегодняшней (19 августа) встречи в Уфе, «Спартак» в августе еще сыграет с «Локомотивом», «Ротором», «Арсеналом».
- Кокорин за три года по контракту со «Спартаком» заработает больше миллиарда рублей.
- «Спартак» в РПЛ идет шестым.
Источник: Metaratings