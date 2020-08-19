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Кокорин может пропустить все оставшиеся в августе матчи

19 августа 2020, 13:58
16

«Спартак» по-прежнему не может залечить мышечную травму нападающего Александра Кокорина. По сведениям Metaratings, есть вероятность, что форвард пропустит весь августовский отрезок.

Другой вариант развития событий – восстановившийся Кокорин будет выходить на поле, но не на все 90 минут.

  • Помимо сегодняшней (19 августа) встречи в Уфе, «Спартак» в августе еще сыграет с «Локомотивом», «Ротором», «Арсеналом».
  • Кокорин за три года по контракту со «Спартаком» заработает больше миллиарда рублей.
  • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (16)
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Сильвербой
1597835282
Сто пудов, где-то на б..ках, корону подцепил, теперь отмазывают как только могут!!!
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zra78
1597838041
Да уж поняли давно....
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Kollljan
1597838900
Ох! Красавца Спаму подкинули козырного!
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NewLife
1597839829
Что-то здесь нечисто. Кажется, мы всего не знаем.
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Ганнибал Лектор
1597840813
Что-то мне подсказывает, что он может пропустить всю оставшуюся часть карьеры. Жаль парня, из-за как@хи узкоглазой такой талант загублен
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subbotaspartak
1597841417
Да тьфу на него. 10 минут до игры. Вперёд Спартак!
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кошмарик
1597842712
а зачем кокошке играть? хлопнул кассу спартака на несклько лямов зелени и теперь "восстанавливается" по кабакам и клубам..
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portero
1597865817
всё таки Кока это мутная тема... вечно у него проблемы, причем разные.....
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Hektor 84
1597877574
А мне кажется что с Сочи он с допингом приехал.
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zigbert
1597930394
Остается только ждать. Главное что бы травма не была серьезной.
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