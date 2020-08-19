Metaratings: ЦСКА завтра начнет заключительный раунд переговоров по полузащитнику «Спортинга» Палинье

На этой неделе может решиться вопрос о переходе полузащитника португальского «Спортинга» Жоао Палиньи в ЦСКА. Как пишет Metaratings, завтра, 20 августа, стартует заключительный раунд переговоров.

Запланирована трехсторонняя онлайн-встреча (представители двух клубов и футболиста).