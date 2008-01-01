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    Metaratings: ЦСКА завтра начнет заключительный раунд переговоров по полузащитнику «Спортинга» Палинье

    На этой неделе может решиться вопрос о переходе полузащитника португальского «Спортинга» Жоао Палиньи в ЦСКА. Как пишет Metaratings, завтра, 20 августа, стартует заключительный раунд переговоров.

    Запланирована трехсторонняя онлайн-встреча (представители двух клубов и футболиста).

    • Палинья – воспитанник «Спортинга».
    • Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 4,8 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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