Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу»

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Станислав Драгун обратился к российским подписчикам.
«Здравствуйте! Я Стас Драгун, игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция, и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения! А скажу я вот что: уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят. Я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!
Второе, что я хотел сказать. Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг другу. Но сейчас я прошу вас, не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу! И я попрошу своих русских друзей и белорусов, играющих в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!
И последнее. В преддверии матчей сборной меня все чаще просят поступить, как поступил Илья Шкурин, который отказался от игры за сборную! Илья, безусловно, талантливый футболист, который может сам делать свой выбор, но мой выбор другой! Я играю за сборную не для какого-то определенного человека, не для определенной организации. Я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный белорусский народ! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть, потому что я горжусь быть белорусом!» – написал Драгун в инстаграме.
- Драгун выступал в составе «Крыльев», московского «Динамо» и «Оренбурга» с 2013 по 2017-й год.
Где мы потом белазы брать будем?
2-нам какое дело до Беларуси?Как наши выборы проходят и обнуления,так тут все в тряпочку молчат,что там у Хохлов,теперь что у бульбашей,в нашей стране сначала давайте разберемся