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    Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу»

    Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Станислав Драгун обратился к российским подписчикам.

    «Здравствуйте! Я Стас Драгун, игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция, и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения! А скажу я вот что: уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят. Я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!

    Второе, что я хотел сказать. Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг другу. Но сейчас я прошу вас, не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу! И я попрошу своих русских друзей и белорусов, играющих в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!

    И последнее. В преддверии матчей сборной меня все чаще просят поступить, как поступил Илья Шкурин, который отказался от игры за сборную! Илья, безусловно, талантливый футболист, который может сам делать свой выбор, но мой выбор другой! Я играю за сборную не для какого-то определенного человека, не для определенной организации. Я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный белорусский народ! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть, потому что я горжусь быть белорусом!» – написал Драгун в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Станислава Драгуна

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4864

      Alekxei Z. 27 секунд назад

      Удачи вам !!!

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      Рейтинг: +9

      paineir 12 минут назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

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      Рейтинг: +421

      Spirit_78 12 минут назад

      Играйте в футбол, придурки, зачем вы лезете в политику? Политика в любом случае - грязь, на какую вы сторону ни встанете. Запачкаетесь хуже некуда.

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      Рейтинг: +345

      ФК Пупсик 27 минут назад

      Самим им никто не даст выбирать, вопрос лишь в том, кто будет выбирать за них.

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      Рейтинг: +976

      ruded 30 минут назад

      "... самим выбирать свою судьбу..." - реально так кто-то считает?

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      Рейтинг: +693

      Олег1204 52 минуты назад

      Поддержите в нашем праве разрыва ОДКБ, таможенного союза и вступление в НАТО, не чувак, таких друзей н уй и в музей, не труг ты нам. И ладно, еслиб вы нашли какого нибудь действительно нормального кандидата, у которого будет цель не рвать отношение с России во что бы то не стало, а поднимать экономику, развивать связи со всеми в разумных пределах, но раз нет так что нафуй пошёл.

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      Рейтинг: +7687

      paracetamol 55 минут назад

      Поддержим, конечно. 3 дивизии хватит?

      2
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      Рейтинг: +14361

      vka1970 1 час назад

      Страна не пуганных идиотов.Сами в овне и беларусов туда же тянем.Такое ощущение, что ниже отписавшиеся не понимают, что все их страхи воплотятся в жизнь если пытаться построить белорусское общество на страхе и унижении.На короткой дистанции такое ещё возможно, но история учит тому, что это не долговечно.Будем продолжать поддерживать батьку и получим вторую хохляндию со всеми атрибутами и разрывами во всём.Заметьте, что политических требований к России у белорусов нет.Есть требования внутриполитические конкретно к одному человеку.

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      Рейтинг: +16302

      bset > vka1970 53 минуты назад

      Знаешь, что самое обидное? Я еще в мае стал догадываться, что пойдут противостояния с властью. Когда прошли выборы, я стал думать о том, что мы на пару лет отстаем и что у нас то же самое скоро будет. И чем дальше я смотрю мнение россиян, тем больше я понимаю, что не будет у нас ничего такого, что действительно Путина поддерживает половина населения. Хоть и говорят, что никакого менталитета не существует, тут отчетливо прослеживается менталитет рабов/крестьян/холопов. Ну не готово наше общество жить по западному образцу. Когда случаются какие-то локальные проблемы, в масштабах одного двора, люди не решают проблемы сами, не ходят по инстанциям - они ждут, пока местные начальники за них все сделают. Они просто не понимают, что власть не в состоянии уследить за каждым двором, что централизация власти неэффективна и власть надо брать в свои руки, хотя бы в своем дворе. Плюс постоянно люди критикуют частную собственность, мол, всеми заводами государство должно владеть и тогда всем будет хорошо. Ну и постоянная ностальгия по поводу СССР - это отдельная вообще тема. Как хорошо было, все дружно жили, за тебя решают, на кого учиться, где работать, где жить, когда тебе квартиру выдать, а когда машину. Люди просто разучились думать самостоятельно, они привыкли, что за них все решат. Этот идиотизм только через 2-3 поколения выйдет. Люди настолько глупы, что не могут даже взять учебник истории и посмотреть, что все это держалось только на цензуре. Как только появилась гласность, и союз рассыпался, и весь социалистический блок. Наверное, слишком хорошо жилось, раз оттуда все без исключения бежали. И лишь у самых счастливых людей в мире хоть какие-то куски того времени сохранились - в России, Беларуси, Казахстане, КНДР и африканских странах. У населения можно поспрашивать, насколько им в этих странах живется замечательно.

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      Рейтинг: +2006

      Semenycch > bset 26 минут назад

      Менталитет рабов? Ты гребанный идиот! Россияне мудрые люди и они отлично знают, что за любой революцией следует разруха и гражданская война. Многие отлично помнят бойню 90-х и только такие скоты как ты хотят вновь ввергнуть страну в пропасть безвластия.

      2
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      Рейтинг: +16302

      bset 1 час назад

      Сколько ватников и ботов набежало, я офигеваю... И все Украиной прикрываются. В Украине западная часть хотела в Европу, а восточная в союз с Россией, отсюда все проблемы. Беларусь же полностью хочет демократическую страну, где не надо бояться, что ты что-то не так скажешь и сразу пойдут санкции, что по пути домой тебя дубинкой по голове могут ударить ни за что, без всякого повода. И скажите мне, мои дорогие имбецилы, где сказано хоть что-то про Европу??? Белорусы все также поддерживают союз с Россией и тесную экономическую интеграцию. Просто они не хотят при этом бояться каждого шага, не иметь возможности вести частный бизнес, который тут же отожмет власть. Их требования - всего лишь честные выборы, сменяемость власти, социальная помощь (которой во время пандемии не было, их по сути кинули один на один с проблемами) и достойные зарплаты. От России отворачиваться никто не собирается, в Европу никто не бежит. Ну угомонитесь вы, переставайте слушать Соловьевых.

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      Рейтинг: +2006

      Semenycch > bset 31 минуту назад

      Дешевый пустобрех! Ты помнишь лозунги Майдана? Ничего антироссийского не было. Все Майдановцы выступали против коррупции, за пенсии как в Европе, за безвизовый режим, некоторые за кружевные трусики и прочее. А чем это закончилось? На Украине окончательно рухнула промышленность, сами украинцы уехали чистить унитазы в Польше, коммунальные услуги взлетели в 12 - 15 раз, приняты законы о продаже земли иностранцам и игорной зоне на всю Украину. Как известно - благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот и белорусы стремятся в том же направлении. Попутного ветра им в горбатую спину.

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      Рейтинг: +976

      ruded > bset 26 минут назад

      кто же так густо нас*ал в твою коробку черепную? РБ живет тем, что рынок сбыта продукции есть, пока не разорвали отношения с соседней страной. А вся хим промышленность работает на углеводородах, которые ваш усатый клянчит с огромной скидкой. Или кто-то серьезно считает, что БелаЗы и МаЗы нужны как конкуренты в Европе? Или продукция фермеров?

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      Рейтинг: +2006

      Semenycch > ruded 25 минут назад

      Да, по статистике около 65% всей продукции, произведенной в Белоруссии поставляется в Россию.

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      Рейтинг: +421

      Spirit_78 > bset 9 минут назад

      Ну вот ты и показал истинное лицо. Либераст с промытыми мозгами, которому пример Украины не показал ничего. Да и Бог с ней с Украиной, таких стран по миру пруд пруди. Одна только Ливия чего стоит.

      2
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      Рейтинг: +8173

      ilichkadr > bset 5 минут назад

      Сам-то чьих будешь?

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      Рейтинг: +1788

      morgan59 1 час назад

      Ну да , поддержи ваш выбор, а вы выберите гражданскую войну, базы нато на границе с Россией? Спасибо. Мы уже видели выбор укропов. Если вы пойдёте по пути Крыма, мы вас доддержим и поможем, если по пути Прибалтики, Украины и Польши, то идите вы на эшафот сами.

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