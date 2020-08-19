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  • Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу»

Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу»

19 августа 2020, 09:45
127

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Станислав Драгун обратился к российским подписчикам.

«Здравствуйте! Я Стас Драгун, игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция, и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения! А скажу я вот что: уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят. Я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!

Второе, что я хотел сказать. Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг другу. Но сейчас я прошу вас, не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу! И я попрошу своих русских друзей и белорусов, играющих в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!

И последнее. В преддверии матчей сборной меня все чаще просят поступить, как поступил Илья Шкурин, который отказался от игры за сборную! Илья, безусловно, талантливый футболист, который может сам делать свой выбор, но мой выбор другой! Я играю за сборную не для какого-то определенного человека, не для определенной организации. Я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный белорусский народ! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть, потому что я горжусь быть белорусом!» – написал Драгун в инстаграме.

Источник: Инстаграм Станислава Драгуна
Беларусь БАТЭ Драгун Станислав
Комментарии (127)
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КаДеС
1597820544
То, что вы сейчас выбираете, из моральных соображений не хочется поддерживать. Насилие против мирных людей не поддерживаю, но не против "мирных" провокаторов. А то, куда ведут народ "мирные" демонстранты мы знаем. В 2014 видели такой же сюжет. Украина уже выбрала. А сейчас им запрещают развивать свою промышленность.
Где мы потом белазы брать будем?
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DOCTOR PENALTY
1597820699
За сколько "зайчиков" ты поставил свою подпись под этим текстом, марионетка?
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morgan59
1597820755
Ну да , поддержи ваш выбор, а вы выберите гражданскую войну, базы нато на границе с Россией? Спасибо. Мы уже видели выбор укропов. Если вы пойдёте по пути Крыма, мы вас доддержим и поможем, если по пути Прибалтики, Украины и Польши, то идите вы на эшафот сами.
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paracetamol
1597822040
Поддержим, конечно. 3 дивизии хватит?
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Олег1204
1597822221
Поддержите в нашем праве разрыва ОДКБ, таможенного союза и вступление в НАТО, не чувак, таких друзей н уй и в музей, не труг ты нам. И ладно, еслиб вы нашли какого нибудь действительно нормального кандидата, у которого будет цель не рвать отношение с России во что бы то не стало, а поднимать экономику, развивать связи со всеми в разумных пределах, но раз нет так что нафуй пошёл.
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Spirit_78
1597824586
Играйте в футбол, придурки, зачем вы лезете в политику? Политика в любом случае - грязь, на какую вы сторону ни встанете. Запачкаетесь хуже некуда.
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кошмарик
1597825611
мда.. видать перепил запрещенных препаратов.. "звуки пыток" ему слышатся..
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AtticusFinch1
1597826333
Я смотрю,тут одни эксперты собрались.1-бомбардир честно зае.ал,лучше бы занимались своим делом,футбольные новости писали,а не кто что там сказал
2-нам какое дело до Беларуси?Как наши выборы проходят и обнуления,так тут все в тряпочку молчат,что там у Хохлов,теперь что у бульбашей,в нашей стране сначала давайте разберемся
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Dominator777
1597828544
Драгун, когда ты молчал, то не выглядел д о л б о е б о м и защитником нацистов. Молоко на губах у тебя не обсохло, чтобы ты высказывался о политических решениях. А сайт "Бобмбардир" поздравляю - своими публикациями он твердо доказал, что является сайтом либерастско-фашистской направленности со спортивным уклоном.
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Hektor 84
1597832057
Он плохо спит!!!)))) А до этого как хорошо спалось? Поддержите Белорусь!!! Та наше государство только и делает что 30 лет вас поддерживает! Наше правительство столько для своего народа не сделало сколько для вас. Даже комментировать этого дебила не хочется. И перечислять заслуги нашего государства перед вашей Беларуси. Надеюсь батька с яйцами и не допустит у себя в стране очередной Украины или Грузии и разгонит эту шоблу.
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