РПЛ. «Спартак» не выиграл в Уфе четвертый матч подряд, обменявшись с соперником голами

«Спартак» после трех туров идет в чемпионате без поражений. В Уфе зафиксирована ничья.

Москвичи не побеждают в Уфе четыре матча подряд. В следующем туре спартаковцы сыграют дома против «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Аликин, 2; 1:1 – Понсе, 18.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Фольмер, 37), Данченко (Тиль, 73), Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов (Кротов, 84).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе (Бакаев, 76), Ларссон (Глушенков, 83).

Предупреждения: Аликин, 27; Жамалетдинов, 78; Фольмер, 80 – нет.

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