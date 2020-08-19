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  • РПЛ. «Спартак» не выиграл в Уфе четвертый матч подряд, обменявшись с соперником голами

РПЛ. «Спартак» не выиграл в Уфе четвертый матч подряд, обменявшись с соперником голами

19 августа 2020, 17:52
124

«Спартак» после трех туров идет в чемпионате без поражений. В Уфе зафиксирована ничья.

Москвичи не побеждают в Уфе четыре матча подряд. В следующем туре спартаковцы сыграют дома против «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Аликин, 2; 1:1 – Понсе, 18.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Фольмер, 37), Данченко (Тиль, 73), Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов (Кротов, 84).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе (Бакаев, 76), Ларссон (Глушенков, 83).

Предупреждения: Аликин, 27; Жамалетдинов, 78; Фольмер, 80 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (124)
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VVM1964
1597849165
Да - жаль конечно , что не дожали , один Соболев мог штуки три положить ((( , Уфа - отстой АВТОБУСИЩЕ на СВОЕМ поле ((( , ну а Спартак тяжело играет против такого антифутбола ((( Крал - море ошибок при передаче (((
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Hektor 84
1597849175
От того наш футбол и сборная в глубокой сраке находятся. Из за таких вот товарищей типа Евсеева и его автобусной стоячей Уфы.
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portero
1597849414
Уфа выстояла, Беленов молодца... Но можно сказать и иначе, футболистам Спартака нехватило мастерства реализовать свои моменты.
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alp
1597849562
реализация у спартака, конечно,. просто песдетц... поздравляю спартак и уфу с судейством. на мое удивление, все прошло хорошо. придраться не к чему, хотя, я ожидал повода,.и, готов был расчехлить говномет...
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oyabun
1597849949
Очень печально за деградацию Бакаева. Тебя выпустили на последнюю четверть матча зачем? Чтобы помог победить. Стоит один в штрафной, Соболев ему на блюдечке выкатывает мяч. НИКТО на мешает бить и удар мимо ворот. Как так?! Даже не в створ.
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vsespartak01
1597850120
ТЬФУУУУ!ТАКОЕ РПЛ МНЕИ НАСРАТЬ
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Дедуктор
1597850577
Тедеско интересную игру команде ставит. Но он явно не справляется в плане контроля командной и индивидуальной дисциплины. Слишком много болтает Джикия, и не только он. Особенно странно, что молодой Соболев уже много и агрессивно базарит на поле. Смысл? Выглядит очень некрасиво такое поведение и к позитивным подвижкам в игре, точно, не ведет.
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mamba9090909
1597850624
Опять Газпром виноват?))
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NewLife
1597850625
Почему в комментах нет похвалы Умярову. По-моему сегодня он был хорош в отличии от Маслова, Соболева и Бакаева.
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JTherry
1597858669
PZ&DC... реализация((( автобус автобусом, но пенали надо забивать... а где обещанный Урунов? не все шмотки от Lui Vitton успел померить?
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