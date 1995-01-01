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    РПЛ. «Спартак» не выиграл в Уфе четвертый матч подряд, обменявшись с соперником голами

    «Спартак» после трех туров идет в чемпионате без поражений. В Уфе зафиксирована ничья.

    Москвичи не побеждают в Уфе четыре матча подряд. В следующем туре спартаковцы сыграют дома против «Локомотива».

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Аликин, 2; 1:1 – Понсе, 18.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Фольмер, 37), Данченко (Тиль, 73), Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов (Кротов, 84).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе (Бакаев, 76), Ларссон (Глушенков, 83).

    Предупреждения: Аликин, 27; Жамалетдинов, 78; Фольмер, 80 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии42
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      Рейтинг: +7696

      paracetamol 14 секунд назад

      В игре хряков со свиньями победила дружба!

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      Рейтинг: +6025

      alp 2 минуты назад

      реализация у спартака, конечно,. просто песдетц...

      поздравляю спартак и уфу с судейством. на мое удивление, все прошло хорошо. придраться не к чему, хотя, я ожидал повода,.и, готов был расчехлить говномет...

      0
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      Рейтинг: +2737

      Кинстифа 2 минуты назад

      Плохо сегодня Соболев сыграл(((

      1
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      Рейтинг: +9940

      derrik2000 > Кинстифа 1 минуту назад

      Да уж...
      Головой играть - это совершенно "не его".

      0
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      Рейтинг: +2488

      NewLife 4 минуты назад

      Надо, чтобы кто-нибудь объяснил Джикии, что он, хоть и капитан, но не тамада и должен меньше базарить, а больше накрывать соперника, а не просто созерцать происходящее в штрафной со своего капитанского мостика. Всех нападающих, кроме Понсе, отправить в футбольную школу и учить бить в ворота, а не по воротам. С такой реализацией далеко не уедешь. Единственное что порадовало, это уже поставленное тренерами взимодействие и взаимопонимание, чего раньше не хватало.

      2
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      Рейтинг: +40991

      portero 4 минуты назад

      Уфа выстояла, Беленов молодца...
      Но можно сказать и иначе, футболистам Спартака нехватило мастерства реализовать свои моменты.

      5
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      Рейтинг: +2524

      Axe111 5 минут назад

      Вау какой неожиданный результат,какая борьба,какая страсть на поле...ВОТ ЭТО ЧЕМПИОНААААТ БРАВО

      0
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      Рейтинг: +23854

      oyabun 5 минут назад

      Разочарование. Главная эмоция от итогов матча. Имея такое подавляющее преимущество всю игру, Спартак так ничего и не смог сделать чтобы победить. Ну и Беленов, конечно, хорош! Заслуженно лучший мгрок матча.

      4
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      Рейтинг: +6025

      alp > oyabun 57 секунд назад

      против автобусов игать всегда сложно

      0
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      Рейтинг: +6058

      ivany4 5 минут назад

      То о чем постоянно говорим, повторяется из матча в матч.
      Защитники теряют своих игроков при стандартах. Полузащита стала играть в пас ради паса. У нападения очень сильно хромает реализация. И сегодня играли очень медленно, так не играют.
      Умяров - Крал - Глушенков(под нападающими), думаю от них надо плясать в построении игры. А вот защиту усилить как оказывается некем.

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      Рейтинг: +23854

      oyabun > ivany4 3 минуты назад

      Которую игру убеждаюсь - Гапонов очень слаб. Всю игру пасы поперек ближайшему, либо назад. Атаке никакой помощи. И это еще играл без давления, потому что Уфа только защищалась.

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      Рейтинг: +2488

      NewLife > oyabun 2 минуты назад

      Маслов ? Согласен.

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      Рейтинг: +4581

      vladik12 6 минут назад

      Бакаев настолько сдал, что уже не проходит в основу?..

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      Рейтинг: +4581

      vladik12 7 минут назад

      Все настолько плохо, что не получается взять три очка у фарма.

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