РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан»

Три итальянских клуба хотят купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Фаворит – «Милан», который делал официальное предложение по футболисту зимой.

«Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сказал источник РБК.