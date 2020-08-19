РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан»

Три итальянских клуба хотят купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Фаворит – «Милан», который делал официальное предложение по футболисту зимой.
«Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сказал источник РБК.
- Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
- Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
- По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
Источник: РБК