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  • РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан»

РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан»

19 августа 2020, 14:45
10

Три итальянских клуба хотят купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Фаворит – «Милан», который делал официальное предложение по футболисту зимой.

«Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сказал источник РБК.

  • Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
  • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
  • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Рома Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (10)
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Томик
1597838707
Вот никак не могу понять, о каком трансферном запросе может идти речь? Разве не уведомление должно быть о желании выкупить игрока за отступные, прописанные в контракте, что позволит запрашиваемому вести личные переговоры с игроком? Примерно так. Если, конечно, в контракте у Миранчука не фактические отступные указаны, а примерные. Но думаю, что вряд ли, ибо уже бы давно озвучили и представители других клубов не выражали бы своё недоумение разницей в суммах отступных в контракте и запрашиваемыми "Локомотивом" деньгами.
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neveldomha
1597839867
Йешкин кот. Ну прям рвут парня. Разорвут к чертям Алешку.
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_-G-F-_
1597840754
Я понимаю, что Милан - это клуб с историей, все дела. Однако, лучше переходить в Аталанту - там все сейчас налажено, плюс атакующий стиль игры - то что может идеально подойти Алексею. А в Милане пока не вижу сильной стабильности, какого-то почерка игрового, там зачахнуть больше вероятность, чем в Аталанте
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alefreddy
1597841281
Все это пиар чтобы подороже продать игрока а цена на него смешная чуть более 10млн.Клуб из Бергамо готов платить ему 1,5 млн евро в год.В Локо наверняка больше платят.Вот и весь спрос на наших игроков
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MrConstantine
1597843822
Прям все так рвутся.... И в конец этого сериала он останется в Локо.....!!!
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Hektor 84
1597844949
А в итоге останется деградировать в Локомотиве!
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balam
1597851589
лишь бы не подрались
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Черкизовский Кот
1597859655
Пускай либо остаётся, либо переходит в "Аталанту" - там интернациональный коллектив, а потому адаптироваться будет попроще.
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zigbert
1597932308
Милану надо просто отказаться от Миранчука и предоставить Аталанте такую возможность,если сам Алексей имеет такое желание.
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