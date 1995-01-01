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    РБК: «Рома» и «Аталанта» претендуют на Алексея Миранчука, но лидирует в гонке за игрока «Милан»

    Три итальянских клуба хотят купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Фаворит – «Милан», который делал официальное предложение по футболисту зимой.

    «Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сказал источник РБК.

    • Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
    • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
    • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5109

      Hektor 84 1 час назад

      А в итоге останется деградировать в Локомотиве!

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      Рейтинг: +20

      MrConstantine 1 час назад

      Прям все так рвутся....
      И в конец этого сериала он останется в Локо.....!!!

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      Рейтинг: +34

      alefreddy 2 часа назад

      Все это пиар чтобы подороже продать игрока а цена на него смешная чуть более 10млн.Клуб из Бергамо готов платить ему 1,5 млн евро в год.В Локо наверняка больше платят.Вот и весь спрос на наших игроков

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      Рейтинг: +117

      _-G-F-_ 2 часа назад

      Я понимаю, что Милан - это клуб с историей, все дела. Однако, лучше переходить в Аталанту - там все сейчас налажено, плюс атакующий стиль игры - то что может идеально подойти Алексею. А в Милане пока не вижу сильной стабильности, какого-то почерка игрового, там зачахнуть больше вероятность, чем в Аталанте

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      Рейтинг: +2518

      Dgad > _-G-F-_ 2 часа назад

      Пашаличу Леха конкуренцию как раз составить в силе, будет вместо него играть в старте. Там правда еще Малиновский Руслан не плох последнее время..в Милане Пакета то не играет, Миранчук думаю там точно не закрепится.

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      Рейтинг: +2142

      neveldomha 2 часа назад

      Йешкин кот. Ну прям рвут парня. Разорвут к чертям Алешку.

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      Рейтинг: +3677

      Томик 3 часа назад

      Вот никак не могу понять, о каком трансферном запросе может идти речь? Разве не уведомление должно быть о желании выкупить игрока за отступные, прописанные в контракте, что позволит запрашиваемому вести личные переговоры с игроком? Примерно так. Если, конечно, в контракте у Миранчука не фактические отступные указаны, а примерные. Но думаю, что вряд ли, ибо уже бы давно озвучили и представители других клубов не выражали бы своё недоумение разницей в суммах отступных в контракте и запрашиваемыми "Локомотивом" деньгами.

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