Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

«Аталанта» ведет работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Завтра, 17 августа, должна состояться встреча представителей итальянцев с агентом игрока, информирует Sport Mediaset.
Потенциальная сделка оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов. «Аталанта» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
- Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
- Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».
Источник: Sport Mediaset