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  • Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

16 августа 2020, 13:30
27

«Аталанта» ведет работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Завтра, 17 августа, должна состояться встреча представителей итальянцев с агентом игрока, информирует Sport Mediaset.

Потенциальная сделка оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов. «Аталанта» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

  • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
  • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

Источник: Sport Mediaset
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (27)
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Hektor 84
1597574628
Зря он не хочет в Аталанту, а рвется в дохлый Милан. Ведь если заиграет в Аталанте, следующий переход будет в топ клуб.
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Томик
1597574684
После вчерашнего гола а ля Бикфалви, уже хочется посмотреть на Миранчука в Италии. Сколько можно торговаться уже - продавайте или оставьте и пусть играет здесь. Вообще удивительно как он с таким процессом продажи из футбола не выпал на время.
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Romio-xxx
1597576832
Гол вчера красивый забил.Если так годик отыграет,то Аталанта за 50 смело отдаст в клуб поименитее.
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mp7700
1597577100
Удачи тебе Леха, если все срастется. Пора уже доказать что сидеть на замене в Арсенале и забить покер (раз в год и палка стреляет) Ливерпулю, это не повод считать себя самым звездных футболистом России.
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Romantic2010
1597577108
Уйдет, куда он денется....Раньше он был молодым, подающим надежды,а теперь он перерос РПЛ и будет тянуть, то превратится в ветерана уже и будет как Дзюба забивать голы только у нас...Его переход плюс для сборной и плюс для зрителей и болельщиков)) Будем наблюдать за другим чемпионатом теперь)
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O-Z
1597578928
Нужно уходить ему, думаю италия хороший вариант, и клуб вполне подходящий. Но 15 млн думаю мало будет, можно до зимы по торговаться. В локо всё равно большие перемены и надежды на чемпионство и удачное участие в еврокубках под большим вопросом.
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uS_Number oNe
1597578963
Ну если он перейдёт в этот клуб, это будет мега круто, Аталанта охеренно играет
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житель СПб
1597578991
Только что хотел написать, что Аталанта не того уровня команда для него, но почитал комменты знающих людей - не знаю, может быть они и правы. Время покажет. Но я остаюсь при своем мнении. Что, и Аршавину надо было со второй англ. лиги начинать? Футбольная жизнь не такая долгая. Если заиграет - то везде заиграет. А если нет - то хоть будет, что вспомнить (игру в именитом клубе). Если бы ему было лет 18-20 - то согласился бы с этими доводами. Но ему ведь больше, под тридцать?
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Синитсосит
1597580564
зинид перехватит, какой же позорный клуб питорский
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American-Patriot
1597598370
Идеальный клуб для Миранчука.
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