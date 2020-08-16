Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

«Аталанта» ведет работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Завтра, 17 августа, должна состояться встреча представителей итальянцев с агентом игрока, информирует Sport Mediaset.

Потенциальная сделка оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов. «Аталанта» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.