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    Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

    «Аталанта» ведет работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Завтра, 17 августа, должна состояться встреча представителей итальянцев с агентом игрока, информирует Sport Mediaset.

    Потенциальная сделка оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов. «Аталанта» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
    • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии21
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      Рейтинг: -77

      Синитсосит 11 минут назад

      зинид перехватит, какой же позорный клуб питорский

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      Рейтинг: +2108

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Миранчук - топовый игрок, думающий. Ему необходимо расти. Если согласится на предложение бергамасков, то 100 % будет играть. Но лучше бы перешел в бундеслигу, там техничным игрокам раздолье.

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      Рейтинг: +2054

      Питерский князь 35 минут назад

      А кричали, что минимум за 40.
      Он десятку с натяжкой стоит!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +2966

      житель СПб 37 минут назад

      Только что хотел написать, что Аталанта не того уровня команда для него, но почитал комменты знающих людей - не знаю, может быть они и правы. Время покажет. Но я остаюсь при своем мнении. Что, и Аршавину надо было со второй англ. лиги начинать? Футбольная жизнь не такая долгая. Если заиграет - то везде заиграет. А если нет - то хоть будет, что вспомнить (игру в именитом клубе). Если бы ему было лет 18-20 - то согласился бы с этими доводами. Но ему ведь больше, под тридцать?

      1
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      Рейтинг: +363

      uS_Number oNe 38 минут назад

      Ну если он перейдёт в этот клуб, это будет мега круто, Аталанта охеренно играет

      1
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      Рейтинг: +704

      O-Z 38 минут назад

      Нужно уходить ему, думаю италия хороший вариант, и клуб вполне подходящий. Но 15 млн думаю мало будет, можно до зимы по торговаться. В локо всё равно большие перемены и надежды на чемпионство и удачное участие в еврокубках под большим вопросом.

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      Рейтинг: +1157

      Romantic2010 1 час назад

      Уйдет, куда он денется....Раньше он был молодым, подающим надежды,а теперь он перерос РПЛ и будет тянуть, то превратится в ветерана уже и будет как Дзюба забивать голы только у нас...Его переход плюс для сборной и плюс для зрителей и болельщиков)) Будем наблюдать за другим чемпионатом теперь)

      1
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      Рейтинг: +344

      mp7700 1 час назад

      Удачи тебе Леха, если все срастется.
      Пора уже доказать что сидеть на замене в Арсенале и забить покер (раз в год и палка стреляет) Ливерпулю, это не повод считать себя самым звездных футболистом России.

      1
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      Рейтинг: +1421

      ААМ 1 час назад

      Чем кончится торговля Миранчуком, покажет время.

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      Рейтинг: +1272

      Romio-xxx 1 час назад

      Гол вчера красивый забил.Если так годик отыграет,то Аталанта за 50 смело отдаст в клуб поименитее.

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