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    Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Даниеле Лонго.

    По его информации, футболист согласился перейти в клуб из Бергамо. «Локомотив» просит за Миранчука 20 миллионов евро, однако московский клуб может согласиться на 18 миллионов плюс бонусы.

    • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
    • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
    • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

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    Источник: твиттер Даниеле Лонго

    Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - 10,7 тыс. подписчиков.

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7633

      paracetamol 3 минуты назад

      Все просят и просят, а Миранчук и ныне тут.

      0
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      Рейтинг: +25045

      zra78 5 минут назад

      Скоро Локо такими темпами станет чьим нибудь фарм клубом.....:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      cevin cigan 41 минуту назад

      Хороший вариант для всех. Аталанта "катающая"команда заточенная на атаку,то что так нравится Миранчуку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1985

      Semenycch 42 минуты назад

      Парень реально талантливый, ему нужно попробовать свои силы в сильной лиге. Да и Локо получит неплохие деньги.

      3
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      Рейтинг: +58

      Хрюхрю 48 минут назад

      так и загубят весь потенциал... кто ж будет 20-ку платить за парня который в европейском топ-чемпионате не бегал...

      0
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      Рейтинг: +7164

      alarm 1 час назад

      щас бы только лидеров продавать накануне лч

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Отчим_Бората > alarm 1 час назад

      ... Это ты жених моего сынка??... Все уши он прожужжал про тебя...

      1
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      Рейтинг: +286

      Красногорск_Фан > alarm 1 час назад

      В Локомотиве целый отряд борьбы со здравым смыслом в руководстве. Это только начало

      3
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      Рейтинг: +286

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 1 час назад

      Хотя казалось что хуже чем при Смородской не бывает.

      3
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      Рейтинг: +1310

      PAREVG. > Красногорск_Фан 46 минут назад

      Да, никогда не думал, что смородину добрым словом вспоминать будем.

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