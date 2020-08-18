Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Даниеле Лонго.
По его информации, футболист согласился перейти в клуб из Бергамо. «Локомотив» просит за Миранчука 20 миллионов евро, однако московский клуб может согласиться на 18 миллионов плюс бонусы.
- Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
- По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
- «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.
Источник: твиттер Даниеле Лонго
Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - 10,7 тыс. подписчиков.