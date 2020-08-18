Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Даниеле Лонго.

По его информации, футболист согласился перейти в клуб из Бергамо. «Локомотив» просит за Миранчука 20 миллионов евро, однако московский клуб может согласиться на 18 миллионов плюс бонусы.