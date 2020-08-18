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  • Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов

Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов

18 августа 2020, 14:17
19

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Даниеле Лонго.

По его информации, футболист согласился перейти в клуб из Бергамо. «Локомотив» просит за Миранчука 20 миллионов евро, однако московский клуб может согласиться на 18 миллионов плюс бонусы.

  • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
  • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
  • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

Источник: твиттер Даниеле Лонго

Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - 10,7 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (19)
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Хрюхрю
1597751082
так и загубят весь потенциал... кто ж будет 20-ку платить за парня который в европейском топ-чемпионате не бегал...
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cevin cigan
1597751509
Хороший вариант для всех. Аталанта "катающая"команда заточенная на атаку,то что так нравится Миранчуку.
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zra78
1597753660
Скоро Локо такими темпами станет чьим нибудь фарм клубом.....:)
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paracetamol
1597753753
Все просят и просят, а Миранчук и ныне тут.
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Муруал
1597754684
Удачи Алексею в Итвлии! Пусть парень добьётся успеха в топ-лиге и даст нам повод для гордости!
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derrik2000
1597755158
"футболист согласился перейти в клуб из Бергамо" Перевесило, видимо, желание Миранчука самому познакомится с Труффальдино. )))
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ImpNaz.com
1597756077
Пидюююююююююююююючук!
Ответить
Karpathian
1597785189
позажигает с Малиновским
Ответить
Argon
1597785727
отдаст за 15 без бонусов. Миранчук через 1-2 года вернется в РФПЛ. Не держатся наши в тор чемпионатах
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paracetamol
1597788099
Все решают торгаши. Прям восточный базар какой!
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