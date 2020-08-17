«Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов

Если бы Милан столько предложил, то Миранчук уже бы медкомиссию там проходил.
«Милан» попытается снова купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport. Миланцы готовы предложить за игрока 10-15 миллионов евро.
При этом «Милану» придется побороться с «Аталантой», которая не отказалась от планов по трансферу Миранчука.
- Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
- Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».
Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука