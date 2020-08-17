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    «Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов

    «Милан» попытается снова купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport. Миланцы готовы предложить за игрока 10-15 миллионов евро.

    При этом «Милану» придется побороться с «Аталантой», которая не отказалась от планов по трансферу Миранчука.

    • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
    • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

    Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Milan Live

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4391

      Рубинище 30 минут назад

      Если бы Милан столько предложил, то Миранчук уже бы медкомиссию там проходил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      semm 59 минут назад

      ой наплачутся они с ним; он в Локомотиве звезда, а там нужно играть ярко и не через матч!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1397

      altezzik 1 час назад

      Купят африканца с такими же ТТХ, но в десять раз дешевле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Фанат Рубина > altezzik 1 час назад

      и на 10 лет старше гы гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      acor94 1 час назад

      Можно отправить Антона, а потом и второго за 15 продать))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8140

      ilichkadr > acor94 1 час назад

      У Кикнадзе свои взгляды. На днях Sports/ru брякнул: "Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29–30 возвращались и еще 2–3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев".

      0
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      Рейтинг: +83

      Dr.Metal > ilichkadr 1 час назад

      Отличный у них план)

      0
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      ...
      Рейтинг: +8140

      ilichkadr > Dr.Metal 12 минут назад

      Ага, пенсию будут оформлять.

      0
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      Рейтинг: +2089

      Питерский князь 1 час назад

      Неееееее, я слышал Барселона предлагала 600000000000000000000000000000000.
      И это не предел, с зарплатой в 99999999999999999999999999999!
      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Это чмо, максиму 10 стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1162

      Romantic2010 > Питерский князь 1 час назад

      У тебя комплексы, ты так переживаешь, что на тебя внимания не обращают, что пытаешься из последних сил состряпать очередную дичь, лишь бы плюсики ставили))) Пора взрослеть,но твоей не окрепший мозг тормозит твое развитие....Соберись, тряпка))) Стыдно ж смотреть)

      4
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      ...
      Рейтинг: +335

      Фанат Рубина > Питерский князь 1 час назад

      4мошники все в голубых майках игают на радость ********* публики

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3449

      dinar7777dinar > Питерский князь 1 час назад

      не я слышал сказки про вашего деревянного джубу мол он в европу поедет играть )_))) да кому он нах нужен убогий со своей голубиной песенкой ! Да питух?

      2
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      ...
      Рейтинг: +9334

      Skull_Boy > dinar7777dinar 1 час назад

      То что он петух наоборот большой шанс дает на переезд, тем более это актуально в Европе, чем Миранчуку, который строит из себя звезду мирового масштаба, который не способен выиграть место в сборной у престарелого Жиркова, а на практике пух

      0
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      Рейтинг: +3624

      KPCCSPB > dinar7777dinar 1 час назад

      Ты чурка где прятался после 2:8? Зенит Баварию 4 0 обыграл.. А твоя помойка 8 раз соснула, иди гнома утешай дальше, любитель корнишона. И да, Ливерпуль вас обоссал тоже неплохо

      1
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      Рейтинг: +11107

      Garrincha58 1 час назад

      басни Крылова из Италии

      0
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      Рейтинг: +6009

      Борат 1 час назад

      ага, и зарплату муранчуку дадут 1,5 ляма от которых он заплатит европейский налог )))
      гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1162

      Romantic2010 > Борат 1 час назад

      У тебя комплексы, ты так переживаешь, что на тебя внимания не обращают, что пытаешься из последних сил состряпать очередную дичь, лишь бы плюсики ставили))) Пора взрослеть,но твоей не окрепший мозг тормозит твое развитие....Соберись, тряпка))) Стыдно ж смотреть)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6009

      Борат > Romantic2010 1 час назад

      не понимаю твой петушиный язык, страпон тебе в зад и ступай с миром !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1342

      acor94 > Борат 1 час назад

      Борат, тебя учит десятилетний пацан(судя по нику), ну до чего дошло...

      1
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      Рейтинг: +1286

      PAREVG. > Romantic2010 1 час назад

      Не обращай внимание, они неизлечимы...
      Правда иногда мне кажется что аларм, борат литейный князь и пудель - один человек.

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