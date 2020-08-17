Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов

«Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов

17 августа 2020, 13:20
22

«Милан» попытается снова купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport. Миланцы готовы предложить за игрока 10-15 миллионов евро.

При этом «Милану» придется побороться с «Аталантой», которая не отказалась от планов по трансферу Миранчука.

  • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
  • Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука

Источник: Milan Live
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Локомотив Милан Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1597659850
басни Крылова из Италии
Ответить
acor94
1597660360
Можно отправить Антона, а потом и второго за 15 продать))
Ответить
altezzik
1597660527
Купят африканца с такими же ТТХ, но в десять раз дешевле
Ответить
semm
1597662861
ой наплачутся они с ним; он в Локомотиве звезда, а там нужно играть ярко и не через матч!
Ответить
Рубинище
1597664602
Если бы Милан столько предложил, то Миранчук уже бы медкомиссию там проходил.
Ответить
woyser
1597667029
Адекватная цена и клуб в принципе как раз для Алексея.
Ответить
vladimir-7
1597670147
Вот за всех Миранчуков 25 млн. евро Локо продаст.
Ответить
алдан2014
1597677929
Купите лучше зюбу
Ответить
subbotaspartak
1597682851
Заголовок: «Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов" звучит как "Литр-полтора"... Кому и 5 лимонов евро - мишура.
Ответить
zigbert
1597685462
Если переговоры идут так долго, успешной сделки трудно ожидать.
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
Вчера, 20:46
1
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
Вчера, 17:00
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
Вчера, 16:35
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
Вчера, 13:46
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
Вчера, 08:45
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+