«Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов

«Милан» попытается снова купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport. Миланцы готовы предложить за игрока 10-15 миллионов евро.

При этом «Милану» придется побороться с «Аталантой», которая не отказалась от планов по трансферу Миранчука.

Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.

Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

Зимой «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».

Sport Mediaset: представители «Аталанты» завтра встретятся с агентом Алексея Миранчука