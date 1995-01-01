Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА и поднялся на чистое первое место

    В матче 3-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА – 2:1.

    У петербуржцев дубль оформил нападающий Сердар Азмун. У гостей единственный забитый мяч на счету Николы Влашича.

    «Зенит» набрал девять очков и занимает чистое первое место в таблице. ЦСКА – на пятой строчке (шесть очков).

    Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла 22 матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 19; 1:1 – Влашич, 26; 2:1 – Азмун, 69.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком, Дзюба.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

    Предупреждения: Азмун, 60 – Марадишвили, 25; Влашич, 33; Дивеев, 34; Обляков, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:03
    Комментарии115
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7709

      paracetamol 1 минуту назад

      Кони вообще ничего сделать не могли, кроме случайного попадания Влашича. Зенит рвал и метал, но с реализацией надо что-то делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Snek 27 минут назад

      Хороший матч, жаль, что проиграли, но всё по делу, матч не ошибок, но хорошей игры. ИМХО у ЦСКА сильно подвела реализация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Fn1sss 40 минут назад

      Ну уж лучше чем 4:0, ещё и на выезде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1802

      Из Твери Леха 44 минуты назад

      Красивые голы. Влашича в Зенит надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2175

      Snek > Из Твери Леха 27 минут назад

      член

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      CSKA471 46 минут назад

      По делу, сами натупили, Зенит с победой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      veter78 47 минут назад

      Такой футбол нам нужен!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2066

      Semenycch 58 минут назад

      Бавария уже забила, убежден, в финале с ПСЖ будет побоище и все же у Баварии больше шансов, команда более сбалансированная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3969

      BarStep 1 час назад

      Не, ну, а удар у Влашича получился конечно назагляденье.. Нужно отдать должное парню..

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41021

      portero > BarStep 59 минут назад

      думаю Беленов или Сафонов потащили бы мяч этот , Миша чуток не дотянулся...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3969

      BarStep > portero 56 минут назад

      У Беленова и Сафонова скоро появится такой шанс, посмотрим..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41021

      portero 1 час назад

      Зенит с победой!
      но Семаку надо молодежь подтягивать, на лавке они не научаться играть...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3068

      житель СПб > portero 1 час назад

      Вроде, начал в последних матчах...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6069

      alp > житель СПб 59 минут назад

      в этот раз, тактически пришлось продержать их на скамейке 90 минут,..так бы выпустил раньше. Ну и Юра порадовал! молоток! до конца отпахал как молодой

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41021

      portero > житель СПб 58 минут назад

      еще робко , хотя в Ростове удачно получилось..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      ZENIT*** 1 час назад

      Зенит с победой!!!

      9
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru