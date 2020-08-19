РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА и поднялся на чистое первое место

В матче 3-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА – 2:1.

У петербуржцев дубль оформил нападающий Сердар Азмун. У гостей единственный забитый мяч на счету Николы Влашича.

«Зенит» набрал девять очков и занимает чистое первое место в таблице. ЦСКА – на пятой строчке (шесть очков).

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла 22 матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 19; 1:1 – Влашич, 26; 2:1 – Азмун, 69.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

Предупреждения: Азмун, 60 – Марадишвили, 25; Влашич, 33; Дивеев, 34; Обляков, 90+4.

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