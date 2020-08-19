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РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА и поднялся на чистое первое место

19 августа 2020, 22:03
107

В матче 3-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА – 2:1.

У петербуржцев дубль оформил нападающий Сердар Азмун. У гостей единственный забитый мяч на счету Николы Влашича.

«Зенит» набрал девять очков и занимает чистое первое место в таблице. ЦСКА – на пятой строчке (шесть очков).

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла 22 матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 19; 1:1 – Влашич, 26; 2:1 – Азмун, 69.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

Предупреждения: Азмун, 60 – Марадишвили, 25; Влашич, 33; Дивеев, 34; Обляков, 90+4.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Азмун Сердар
Комментарии (107)
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VVM1964
1597864277
Откровенно Зенит на сегодня сильнее ЦСКА . Всё по делу .А поздравить могу только адекватов , которых здесь совсем не много (((
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житель СПб
1597864388
Да, интересный матч получился! Сначала - давили и имели большой перевес; забили. Затем красавец Власич - забил красивейший гол! Армейцы воспряли, Зенит слегка занервничал и растерялся, вторая часть 1 тайма на равных, даже с некоторым преимуществом ЦСКА. Но во 2 тайме Зенит опять взял в свои руки все, заставил бедных армейцев поставить автобус, и - додавили, забили. А затем - как я ненавижу эту зенитовскую игру! - стали спокойно катать мяч, атакуя - но без фанатизма, часто играя на ворота - но на свои. ЦСКА ничего сделать не мог, мяч отбирал изредка. Зенит мог забить еще раза два - но не стремились! Бесит меня эта уверенность в своем результате: вот пропустили бы - и что? Такое ощущение, что их и ничья устраивала. Но - молодцы, ничего не скажешь. Командная игра поставлена отлично. И молодежь наконец стали систематически выпускать. Все как надо.
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Spirit_78
1597864566
Санкт-Петербург, с победой! ЦСКА спасибо за упорную борьбу и за красивый футбол!
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Кузьмич на трибуне
1597864568
Всех болельщиков Зенита с победой. Чистое первое место в таблице. Три игры -три победы.
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BarStep
1597864638
Спасибо Малкому, завёлся сам и завёл команду.. Но это случилось только к 65 мин. Так нужно играть весь матч и тогда можно надеяться на какие-то перспективы в группе ЛЧ.. А так конечно с победой нас!
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baden69
1597864851
Питер с победой!!! Азмун, Малком, Дриусси неплохо смотрелись, хотя реализовывать нужно больше. У ЦСКА Влашич крут, Акинфеев хорош... и все. Заслуженная победа по делу.
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kazak161
1597864868
Зенит с победой,ЦСКА не хровать, ждем ЛЧ и ЛЕ удачи нашим клубам,Ростов мне сегодня не понравился!
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Муруал
1597864938
Зенит с заслуженной победой! Вроде недоброжелателям и про лояльность судей сказать нечего. Таких же успехов в ЛЧ. А ЦСКА не отчаиваться,поскорее обрести стабильность,найти свою игру и выйти на прежний высокий уровень.
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BarStep
1597865106
Не, ну, а удар у Влашича получился конечно назагляденье.. Нужно отдать должное парню..
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mp7700
1597869240
Позор Бомжам! Лижите болт!
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