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    The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками

    Форвард «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов за нарушение медицинского регламента.

    После матча против «РБ Лейпциг» бразилец обменялся футболками с защитником немецкого клуба Марцелем Хальстенбергом.

    «Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками». В нем не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств «может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», – говорится в специальном регламенте УЕФА.

    До возобновления всех спортивных соревнований сообщалось, что обмен футболками во время мини-турнира Лиги чемпионов в Лиссабоне приведет к 12-дневному периоду самоизоляции для обменявшихся игроков.

    • В текущем сезоне Неймар сыграл в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
    • Финал ЛЧ состоится 23 августа.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      paineir 12 минут назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +2043

      Гавроша 25 минут назад

      Что значит рекомендуется и может?

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