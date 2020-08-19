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  • The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками

The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками

19 августа 2020, 10:54
12

Форвард «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов за нарушение медицинского регламента.

После матча против «РБ Лейпциг» бразилец обменялся футболками с защитником немецкого клуба Марцелем Хальстенбергом.

«Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками». В нем не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств «может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», – говорится в специальном регламенте УЕФА.

До возобновления всех спортивных соревнований сообщалось, что обмен футболками во время мини-турнира Лиги чемпионов в Лиссабоне приведет к 12-дневному периоду самоизоляции для обменявшихся игроков.

  • В текущем сезоне Неймар сыграл в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
  • Финал ЛЧ состоится 23 августа.

Источник: The Sun
ПСЖ Неймар
Комментарии (12)
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neveldomha
1597827462
Мало того, что финал пройдет без зрителей, дак еще и эту ерунду распространяют. Нет Неймара - нет денег. Вот и вся петрушка. А от денег УЕФА никогда не откажется, тем более в настоящее непростое время.
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Saracen Jr
1597828769
а логика где??? они полтора часа бегают, толкаются дышат, плюют и тд друг на друга, но это все не так опасно как просто взять чужую футболку. афигеть до чего дошел мир. короны то у них нет, им же там обследование перед каждым матчем делают. что за бред....
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Psih86
1597829416
Футбол превратился в г... о собачье!
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zatonn
1597829835
Не нужен Баварии такой подарок!
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Томик
1597831066
Что-то более бестолковое в данной ситуации и придумать сложно. Заодно ещё Мбаппе за что-нибудь отстранить и Левандовски с Мюллером(если в финал пройдут - на всякий случай). И будем все получать несказанное удовольствие от футбола. "А-я-я-яй, Неймар!!!" - всё, я его наказал. Сделал работу функционеров. Могут сидеть на попе ровно и хернёй более не заниматься. Лучше пусть просмотр VAR по требованию введут.
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Hektor 84
1597831288
А то что полтора часа 22 футболиста контактируют на поле + судейская бригада+ мед персонал+ тренерские штабы двух команд. И тут звиздец футболками обменялись. Дурь с этим барановирусом!
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Benifacto
1597832470
а чинуши везде одинаковые, только штрафы санкции, придумали ковидлу, терористов то победили, и терь мона почти любое публичное лицо прилюдно высечь))))бгггг
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serppion
1597836388
Футбол - давно не футбол. Сейчас он сфера действия чиновничьих указивок, но не игра.
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zigbert
1597931651
Тем самым ослабить ПСЖ в финальной игре ЛЧ. Не по спортивному принципу как то.
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portero
1598004785
что за хрень, штраф наложить, а так это уже подковерные игры...
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