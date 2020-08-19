The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками

Форвард «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов за нарушение медицинского регламента.
После матча против «РБ Лейпциг» бразилец обменялся футболками с защитником немецкого клуба Марцелем Хальстенбергом.
«Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками». В нем не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств «может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», – говорится в специальном регламенте УЕФА.
До возобновления всех спортивных соревнований сообщалось, что обмен футболками во время мини-турнира Лиги чемпионов в Лиссабоне приведет к 12-дневному периоду самоизоляции для обменявшихся игроков.
- В текущем сезоне Неймар сыграл в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
- Финал ЛЧ состоится 23 августа.
Источник: The Sun