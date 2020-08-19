The Sun: Неймара могут дисквалифицировать перед финалом ЛЧ за обмен футболками

Форвард «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов за нарушение медицинского регламента.

После матча против «РБ Лейпциг» бразилец обменялся футболками с защитником немецкого клуба Марцелем Хальстенбергом.

«Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками». В нем не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств «может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», – говорится в специальном регламенте УЕФА.

До возобновления всех спортивных соревнований сообщалось, что обмен футболками во время мини-турнира Лиги чемпионов в Лиссабоне приведет к 12-дневному периоду самоизоляции для обменявшихся игроков.