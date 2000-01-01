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    Кутепов может перейти в «Краснодар» или «Химки»

    У защитника «Спартака» Ильи Кутепова есть два варианта продолжения карьера. Первый – аренда в «Химки». Второй – полноценный переход в «Краснодар».

    Сам футболист хотел бы пополнить кубанский клуб, пишет «Чемпионат». Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.

    • Кутепов получал футбольное образование в академии имени Юрия Коноплева и академии «Спартака».
    • Защитник со сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
    • В первых двух турах сезона РПЛ Кутепов был в запасе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2000

      vsespartak01 8 минут назад

      илюха!у тебя все впереди!ты же нормальный игрок!в сборной играл!все в твоих руках!удачи!

      1
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      Рейтинг: +7195

      alarm > vsespartak01 3 минуты назад

      все бегут из спартака! стыдно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9921

      derrik2000 16 минут назад

      Целый ЗМС в Химки?
      Не слишком ли жирно Химкам?
      А, вот, в Краснодар нормально.
      Только за звание "ЗМС" доплатить придётся. ))

      2
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      Рейтинг: +3067

      uBaH_ 23 минуты назад

      5 пусть дают, и можно паковать его

      5
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