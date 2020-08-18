Кутепов может перейти в «Краснодар» или «Химки»

У защитника «Спартака» Ильи Кутепова есть два варианта продолжения карьера. Первый – аренда в «Химки». Второй – полноценный переход в «Краснодар».
Сам футболист хотел бы пополнить кубанский клуб, пишет «Чемпионат». Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.
- Кутепов получал футбольное образование в академии имени Юрия Коноплева и академии «Спартака».
- Защитник со сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
- В первых двух турах сезона РПЛ Кутепов был в запасе.
Источник: «Чемпионат»