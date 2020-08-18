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Кутепов может перейти в «Краснодар» или «Химки»

18 августа 2020, 22:10
15

У защитника «Спартака» Ильи Кутепова есть два варианта продолжения карьера. Первый – аренда в «Химки». Второй – полноценный переход в «Краснодар».

Сам футболист хотел бы пополнить кубанский клуб, пишет «Чемпионат». Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.

  • Кутепов получал футбольное образование в академии имени Юрия Коноплева и академии «Спартака».
  • Защитник со сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
  • В первых двух турах сезона РПЛ Кутепов был в запасе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Краснодар Кутепов Илья
Комментарии (15)
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uBaH_
1597777916
5 пусть дают, и можно паковать его
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derrik2000
1597778298
Целый ЗМС в Химки? Не слишком ли жирно Химкам? А, вот, в Краснодар нормально. Только за звание "ЗМС" доплатить придётся. ))
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vsespartak01
1597778787
илюха!у тебя все впереди!ты же нормальный игрок!в сборной играл!все в твоих руках!удачи!
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Semargl18
1597780514
Защитников не хватает ... перейдет он.. .а играть кто будет?
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Вальдемар IV
1597782130
краснодар или химки, и он думает? хотя тут клуб должен подумать, раз его только аутсадйеры хотят, но мусаева другие слушать и не будут, видимо под него братву набирают
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Сильвербой
1597819084
В Краснодаре и так беда с защитой, а вы еще Кутепова хотите?
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paracetamol
1597820250
Быкам не брать! В Химки - самое то!
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morgan59
1597821065
Скорее всего выбор будет не за ним , а за решением С.Н.Галицкого. Кайо, Сорокин, мартынович. Ещё и Кутепов. Хотя для ротации возможно и пригодится.
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vladimir-7
1597828866
Краснодар не для Кутепова, возможно в Химки, но это вопрос только за руководством клубов и тренеров.
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portero
1597833216
Зачем Быкам он, в Химки пусть идёт...
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