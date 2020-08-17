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    В «Спартаке» не видят оснований для жалобы РФС на Федуна за высказывания о судьях

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на обращение генерального секретаря РФС Александра Алаева в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца московского клуба Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

    «Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти.

    Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол», – говорится в заявлении Газизова, которое цитирует ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    17.08.2020 22:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2461

      NewLife 39 минут назад

      Что-то тролли оголодали ? Походу вам содержание убавили и вы, как голодные блошки набросились на эту ветку, даже сами с собой начали тявкать. Это позорно, настоящему троллю это западло. За что вам только платят ублюдкам ?

      1
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      Рейтинг: +6066

      Борат 1 час назад

      Свиномрази вонючие !!!
      Позор поганым пищевикам !!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +7126

      alarm 1 час назад

      уже вообще без стыда, без совести благодарят судейский корпус, который сами и проплачивают! позор спартаку! стыдно за рылов!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6066

      Борат > alarm 1 час назад

      Двуличные падлы хрюканы !
      Противно за этих противных !
      Гыгы

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