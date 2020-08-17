В «Спартаке» не видят оснований для жалобы РФС на Федуна за высказывания о судьях

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на обращение генерального секретаря РФС Александра Алаева в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца московского клуба Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти.

Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол», – говорится в заявлении Газизова, которое цитирует ТАСС.

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