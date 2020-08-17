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  • В «Спартаке» не видят оснований для жалобы РФС на Федуна за высказывания о судьях

В «Спартаке» не видят оснований для жалобы РФС на Федуна за высказывания о судьях

17 августа 2020, 22:18
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на обращение генерального секретаря РФС Александра Алаева в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца московского клуба Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти.

Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол», – говорится в заявлении Газизова, которое цитирует ТАСС.

Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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NewLife
1597696690
Что-то тролли оголодали ? Походу вам содержание убавили и вы, как голодные блошки набросились на эту ветку, даже сами с собой начали тявкать. Это позорно, настоящему троллю это западло. За что вам только платят ублюдкам ?
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Владислав Vlad
1597708461
Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Это Газизов так потроллил? Какие европейские и мировые турниры???))))))))
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Дядя Серёжа
1597712398
Московский суд за фразу "А судьи кто?" заочно оштрафовал на 1000руб гражданина Чацкого.
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ilichkadr
1597735849
Во как Шамильчик вылизывает дорожку в сторону хозяина!? Надо было как в застойные времена: от имени трудового коллектива и себя лично разрешите отблагодарить вас за постоянную заботу о нас. Ваша помощь и поддержка, крепкое плечо всегда вдохновляло наш дружный коллектив. Мы верим, что вы и дальше будете совершенствовать качество работы судейского корпуса. Надеемся на дальнейшее сотрудничество..................
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alefreddy
1597746455
Пусть сначала вернут очки а потом об этике
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