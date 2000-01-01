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    Газизов – о проверке Казарцева и Еськова на полиграфе: «Мы ничего плохого и не подозревали»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что проверка на детекторе лжи арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова подтвердила отсутствие умысла в их действиях во время работы на матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи» (2:2).

    «Рад, что в РФС среагировали. В целом, комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», – сказал Газизов.

    • Казарцев в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака».
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +466

      arrivalgist 29 минут назад

      !!!)))))) Таак, дыхнем в трубочку... Чисто... Чисто?
      Да мы вообще то и не подозревали ничего...)))

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      Рейтинг: +6012

      ivany4 31 минуту назад

      Все правильно.
      Надо было всего-то проверить профессиональные знания судьи. Кашшаи и без полиграфа сказал, что была была допущена ошибка.
      Плохое подозревали те, кто посадил их за полиграф. А раз подозревали плохое, значит есть повод. А что плохого в российским судействе - сделать результат по заказу. Элементарно Ватсон.))

      0
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      Рейтинг: +1985

      ziborock 43 минуты назад

      Газпромовский полиграф проверил Газпромовских арбитров работавших на Газпромовском ВАРе!)))

      2
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      Рейтинг: +2996

      житель СПб 56 минут назад

      Не знаю ничего про чистоту данной проверки на полиграфе, но такое заявлять?! Мое уважение к Газизову падает ежедневно! Именно о таком вы все и заявляли, намекали! Лучше бы промолчать в такой ситуации. А такие слова говорят только об одном - о лицемерии. Очень печально. И ящик Пандоры открыт. Чем все это закончится и кто пострадает еще - сейчас предсказать невозможно. Но ящик открыт менеджментом Спартака.

      5
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      Рейтинг: +1985

      ziborock > житель СПб 36 минут назад

      Этот ящик не открыть надо а вообще разбить! Надоело на всех руководящих постах видеть представителей Газпрома! Что они там забыли?! Отучился Дюков на инженера-аэрогидромеханика, пущай и идет по специальности работать! Работал Фурса в Газпром академии - дальше бы и работал а не лез в руководители департамента инспектирования!!!

      4
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      Рейтинг: +9873

      derrik2000 > ziborock 27 минут назад

      "Отучился Дюков на инженера-аэрогидромеханика, пущай и идет по специальности работать!"

      Ты пошто нашей промышленности зла желаешь???
      Хоть её (промышленности) и мизер остался, но всё равно: ведь, ПОСЛЕДНЕЕ УГРОБИТ!!!
      ))))))

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      Рейтинг: +2460

      NewLife 1 час назад

      Мягкая сдача назад без изучения результатов полиграфа. Некрасиво и нечестно перед болельщиками.

      5
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      Рейтинг: +9873

      derrik2000 > NewLife 1 час назад

      "Мягкая сдача назад без изучения результатов полиграфа. Некрасиво и нечестно перед болельщиками."

      Как это "без изучения результатов полиграфа"?
      Ротенберг и Миллер САМОЛИЧНО проверяли вместе со СВОИМИ специалистами результаты теста!
      ТЫ ШО???
      САМИМ Миллеру и Ротенбергу не доверяешь???
      ))))))))))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +2742

      maygli 1 час назад

      Если это действительно так, то это ещё хуже. Это показатель уровня их судейства и судить им можно только дворовые команды.
      Но что-то мне не очень верится в это, потому, как если бы всё было хорошо объявили бы сразу, и трубили во все трубы, но они пять дней чего-то выжидали.
      Или не выжидали? Усиленно, что-то правили, выправляли, согласовывали???

      4
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      Рейтинг: +6051

      Борат 1 час назад

      Свиномрази ! Наплакали себе судейство, а невинного человека работы лишили ! Позор вонючим хрюканам ! Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1985

      ziborock > Борат 35 минут назад

      Пускай зенит с Сочи судит!) 5Никто не против!)))

      3
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      Рейтинг: +9873

      derrik2000 1 час назад

      В этом весь Газизов.
      ))))))))

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      Рейтинг: +2144

      Snek 1 час назад

      Ну теперь то когда судьи снова тащат Спартак, можно и похвалить судейство. Спартак такой Спартак.

      3
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      Рейтинг: +1975

      vsespartak01 > Snek 1 час назад

      когда нас тащили ты ?если сказать нечего,лучше помолчи!неужели в питере наводнение алармоборатов и их клонов?похоже так и есть!

      3
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      Рейтинг: +1420

      волчарик > vsespartak01 1 час назад

      Ну зачем же так часто упоминать своих кумиров?Нас на такую литературу не подсадишь.

      1
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      Рейтинг: +2144

      Snek > vsespartak01 8 минут назад

      Я за ЦСКА и хз, что там в Питере, а судьи вашу команду всегда тащили, последние два года перестали, но вы наныли, чтобы обратно тащить начали, а то и правда в ФНЛ улетите.

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      Рейтинг: +1975

      vsespartak01 > Snek 11 секунд назад

      че то ты не похож на армейского !

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      Рейтинг: +1420

      волчарик 1 час назад

      Ха ха.Даже на Одесском Привозе круче не вывернут.

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