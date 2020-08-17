Газизов – о проверке Казарцева и Еськова на полиграфе: «Мы ничего плохого и не подозревали»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что проверка на детекторе лжи арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова подтвердила отсутствие умысла в их действиях во время работы на матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи» (2:2).

«Рад, что в РФС среагировали. В целом, комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», – сказал Газизов.