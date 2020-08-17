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  • Газизов – о проверке Казарцева и Еськова на полиграфе: «Мы ничего плохого и не подозревали»

Газизов – о проверке Казарцева и Еськова на полиграфе: «Мы ничего плохого и не подозревали»

17 августа 2020, 20:47
35

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что проверка на детекторе лжи арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова подтвердила отсутствие умысла в их действиях во время работы на матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи» (2:2).

«Рад, что в РФС среагировали. В целом, комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», – сказал Газизов.

  • Казарцев в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака».
  • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
  • После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (35)
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порт
1597686890
Триздабол. Наверняка кулачки держали с Федуном за другой результат.
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волчарик
1597686915
Ха ха.Даже на Одесском Привозе круче не вывернут.
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Snek
1597687453
Ну теперь то когда судьи снова тащат Спартак, можно и похвалить судейство. Спартак такой Спартак.
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derrik2000
1597688211
В этом весь Газизов. ))))))))
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maygli
1597688468
Если это действительно так, то это ещё хуже. Это показатель уровня их судейства и судить им можно только дворовые команды. Но что-то мне не очень верится в это, потому, как если бы всё было хорошо объявили бы сразу, и трубили во все трубы, но они пять дней чего-то выжидали. Или не выжидали? Усиленно, что-то правили, выправляли, согласовывали???
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NewLife
1597688493
Мягкая сдача назад без изучения результатов полиграфа. Некрасиво и нечестно перед болельщиками.
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житель СПб
1597689624
Не знаю ничего про чистоту данной проверки на полиграфе, но такое заявлять?! Мое уважение к Газизову падает ежедневно! Именно о таком вы все и заявляли, намекали! Лучше бы промолчать в такой ситуации. А такие слова говорят только об одном - о лицемерии. Очень печально. И ящик Пандоры открыт. Чем все это закончится и кто пострадает еще - сейчас предсказать невозможно. Но ящик открыт менеджментом Спартака.
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arrivalgist
1597691229
!!!)))))) Таак, дыхнем в трубочку... Чисто... Чисто? Да мы вообще то и не подозревали ничего...)))
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De_Frenki
1597698979
эТОТ гАЗИЗОВ ТОТ ЕЩЕ ТРЕПЛО И СКОЛЬКИЙ ТИП...НУ ДРУГИХ ВПРОЧЕМ В СПАМ И НЕ БЕРУТ
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zenitforever2015
1597741902
Надо проверить Газизова на полиграфе , а не было ли у него злого умысла при покупке Кокорина ... ?
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