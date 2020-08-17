Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о решении по арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, работавшим на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – заявил Алаев.

РФС признал, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.

Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов