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  • Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

17 августа 2020, 18:00
53

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о решении по арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, работавшим на матче «Спартак»«Сочи» (2:2).

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – заявил Алаев.

  • РФС признал, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.

Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (53)
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ilichkadr
1597677102
Решение РФС более чем странное.
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Garrincha58
1597677169
за одну ошибку отстраняют на не определённый срок бред полный если рассматривать каждого арбитра в каждом матче то после каждого тура у нас надо отстранять два три точно и к половине первого круга у нас просто не останется арбитров тогда пусть судят тренеры или хозяева или вообще играют без арбитров
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Hektor 84
1597682140
Куйня этот полиграф. Вот если бы на электричке прокатили всё рассказал бы.
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BRO_football
1597682607
Что значит "успешно прошёл"? Какие вопросы задавали, какие были ответы? Хотелось бы узнать поподробнее. В любом случае, Казарцева ожидало отстранение. Он ошибся, это признал и РФС, и Кашшаи Всё, тут проверять больше нечего. Другое дело, ошибся ли он осознанно или под влиянием взятки. А по поводу всей карьеры, это понятное дело. Казарцев ошибался не только в мачте Спартак - Сочи, но и, например, Краснодар - ЦСКА в декабре прошлого года.
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vka1970
1597683804
Не знаю, что опасней придурок с гранатой или придурок не понимающий как гранатой пользоваться.Что в том, что в другом случае, такой человек опасен для общества.Но зная порядки в РФС, практически уверен , что где нибудь через пол года или ранее, сей товарищ опять сплывёт на каком нибудь матче вместе с Еськовым или по отдельности.Болото оно и есть болото.
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rash1959
1597684302
Немного из классики (Берегись автомобиля) "Да, он виноват...., НО он не виноват" "А вы не знаете, так молчите..." Ну и далее по теме: "Да здравствует наш суд, самый... Ну вы знаете."
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-fant-
1597684574
"успешно прошел".... ну ну. Да откуда взялась эта успешность и что под ней подразумевается ? Провести полноценное открытое расследование не сподобились, а свалили все на полиграф, который за закрытыми дверями "выдаст все что угодно" ) В общем очередное дурилово... И да, вместо пожизненного отстранения формулировку так же поменяли на неопределенное время. Чтобы иметь возможность после того как буча утихнет и забудется, вытащить своего "не продажного" человека из болота. Да, возможно это несправедливые обвинения в адрес судей, но повторюсь, расследования открытого сделать не сподобились, а чисто субъективно все действия судей данного матча указывают на их продажность.
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Бестолковый
1597685539
Казарцева сняли не столько из-за пенальти, сколько из-за вони Федуна, и его угроз сняться с чемпионата. Вот такой пример теперь всем, - не нравится как тебя судят? - истери как последняя истеричка и подключай все информационные ресурсы. Если они конечно же у тебя есть, эти ресурсы. А если у тебя их нет, то получай дисквалификацию как Слуцкий и забудь о справедливости. В ворота Локомотива, в двух матчах подряд не назначили пенальти. И что? Кто-нибудь заставил этих арбитров пройти полиграф? Почему нет? Почему только со случаем Спартака? Уверен, почти каждый матч Спартака будет окутан интригами и провокациями. А ведь всё это можно было прекратить, вступись Кашшаи за решения Казарцева и всей бригады. Теперь работа судейского корпуса имеет всеобщее недоверие и всякий раз будет подвержена критике. Короче авторитета - ноль. Жди отставки.
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МЯСО87
1597690335
Кто бы сомневался... сор из избы не выносят.... иначе уефа так чпокнет рфс, нам не к чему у нас показное государство
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Томик
1597697773
"Вы же не преднамеренно поставили два пенальти, которых не было?" Варианты ответов: 1. Да, не преднамеренно 2. Нет, не преднамеренно Вывод комиссии: "Прошёл!"
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