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    Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о решении по арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, работавшим на матче «Спартак»«Сочи» (2:2).

    «Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – заявил Алаев.

    • РФС признал, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.

    Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6036

      Борат 1 минуту назад

      Федун падла !!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +314

      Йост 13 минут назад

      Проверка выявила, что они полностью преданы РФС...

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      Рейтинг: +2145

      Ганнибал Лектор 14 минут назад

      Блин, а я о нем лучше думал. То есть он даже денег не взял за такое? Тьфу!
      Людей вокруг мало, работать не с кем. Одни кретины. (с) Антибиотик

      0
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      Рейтинг: +2269

      Masteralex 21 минуту назад

      на полиграфе проверяли сам ли он такой дурак/мудак или ему за это заплатили, проверка выявила что не заплатили хотя ведь полиграф не даёт 100% результат, но раз прошёл проверку, то теперь он не сядет, провалил бы началось бы расследование и светил бы реальный срок

      а грубейшую ошибку это никак не отменяет, поэтому и отстранение на неопределенный срок и думаю что максимум что ему теперь дадут судить это пердив

      0
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      Рейтинг: +13

      Ужас Бората 24 минуты назад

      Полиграф Полиграфыч нынче добрый.

      -1
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      Рейтинг: +2963

      алдан2014 26 минут назад

      Полиграф выявил ,что казарцев не любит Путина??

      0
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      Рейтинг: +11575

      silver29 32 минуты назад

      Что-то отдает болотным газом ((( как так "успешно" ? в чем успех, и если герой то почему за заслуги перед Отечеством не вручено ?

      0
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      Рейтинг: +7098

      alarm 46 минут назад

      и кто теперь вернёт честную победу сочи, после того, как он засчитал левейший гол соболева? позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +11124

      Garrincha58 51 минуту назад

      за одну ошибку отстраняют на не определённый срок бред полный если рассматривать каждого арбитра в каждом матче то после каждого тура у нас надо отстранять два три точно и к половине первого круга у нас просто не останется арбитров тогда пусть судят тренеры или хозяева или вообще играют без арбитров

      3
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      Рейтинг: +8145

      ilichkadr 52 минуты назад

      Решение РФС более чем странное.

      1
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      Рейтинг: +88

      Dr.Metal > ilichkadr 50 минут назад

      В моменте второго пендаля, с ракурса арбитра падение было видно как пенальти, вопрос в том, что он не послушал Еськова. Но раз прошли, значит тупо сглупил, но уже явно что ненамеренно.

      1
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      Рейтинг: +664

      GreyDM > ilichkadr 50 минут назад

      ну а ты прикинь, если бы не отстранили, что бы началось...
      аж подумать страшно....

      0
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      Рейтинг: -142

      alarm_иг > ilichkadr 50 минут назад

      Ну так не обнародуют же они, что казарцев с еськовым получили денежные переводы на свои карты Газпромбанка. Гыгы

      3
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      Рейтинг: +8145

      ilichkadr > Dr.Metal 40 минут назад

      Для меня понятно одно, что полиграф не выявил (не усмотрел) подсуживание в чью либо сторону. Именно с этой целью и проводилось обследование с помощью полиграфа. Что касаемо слушания/не слушания Еськова, то на то он и главный судья, чтобы смотреть в ящик или нет. Почему РФС отстраняет, а не специально назначенная комиссия из спецов-экспертов, а не дятлов-менеджеров?
      Казарцев чист, как перед своей совестью, так и перед болельщиками. Поэтому отстранение на неопределенное время это за гранью разумного. ИМХО.

      2
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      Рейтинг: +3020

      mopecekca > ilichkadr 36 минут назад

      Откуда такие мудаки берутся как ты?

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      Рейтинг: +8145

      ilichkadr > GreyDM 33 минуты назад

      У нас как всегда всё через жопу. Как на собрании по Борщёву:"Товарищи, у кого есть какие вопросы к Борщеву? На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет". Активнее, товарищи, активнее!

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      Рейтинг: +8145

      ilichkadr > mopecekca 31 минуту назад

      Это всё, свинота? Прочавкай сначала, шнурки погладить не забудь! Они у тебя вместо извилин.

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