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  • РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

12 августа 2020, 14:54
111

РФС опубликовал итоги заседания эспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Решение Василия Казарцева назначить пенальти на 88-й минуте игры признано ошибочным, поскольку между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Также было признано неверным решение ассистента Алексея Еськова не вмешиваться в эпизод, так как ситуация была достаточно очевидной и требующей видеопроверки.

Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно, как эпизод с желтой карточной Сергею Терехову.

  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
  • После матча Казарцева отстранили от судейства.
  • Сегодня арбитр пройдет проверку на полиграфе.

Источник: Телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Терехов Сергей Жиго Самуэль Немченко Анатолий Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (111)
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Spartak Piter
1597233849
Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!!
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derrik2000
1597234458
"Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно". У меня где-то там.... в глубине души была мысль о том, что РФС, как всегда, даст половинчатое решение - "и вашим, и нашим за три копейки спляшем". ДА ПРОСТО НЕ ЗАХОТЕЛИ НОРМАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ПЕРВЫМ ТОЖЕ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ ПЕНАЛЬТИ! Посчитали так: раз мы второй признали, что был назначен ошибочно, то и хватит ум напрягать. А то, ведь, чего доброго ВСЕХ судей РФС можно в продажные или низкоквалифицированные записать. Как тогда перед УЕФА (ФИФА) отчитываться будем о "высокой квалификации российских арбитров" ?
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Spartak Piter
1597234542
Интересно а Казарцев с Яськовым так же чпокались, как Шлюба с Азмуном??))) Все таки первые плохие судьи и это уже гомосексуализм. А вторые игроки СБГТ филиала ЛГБТ в футболе. Тоже гомосеки. да еще и за путина топят и майки голубые носят!
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NewLife
1597235479
Немытым помойным троллям, которые загадили весь Бомбардир, ссы в глаза, а они все равно будут извергать свою блевотину. Просто игнор - самое лучшее, пусть у них будет междусобойчик.
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ААМ
1597236633
Например в Матче "Зенит" -Ахмат" в прошлом сезоне судья не засчитал ДВА правильно забитых гола по признанию ВКС и "Зенит" не поднимал поросячьего визга, потеряв ДВА очка. .
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knikos
1597243874
А почему не рассмотрели гол Соболева ? Не было истерики от Сочи ? Почему не дали заключение о правомерности засчитывания этого голa , забитого с явным нарушением . Так бы и написали , мол нарушения не было . Тогда другие игроки в атаке так же будут защитников за майки дёргать ... Прецедент , как никак ...
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Spartak Piter
1597251476
Всегда мы все должны знать одно: Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР Русский не болей за это гумно!!!!!
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oyabun
1597252087
Это называется ни вашим ни нашим. На самом деле всем было видно что Маслов сыграл в мяч. И точка. Но ЭСК не могли рассудить иначе, ведь в таком случае пришлось бы признать что арбитры судившие матч, вообще ничего не понимают в футболе.
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zigbert
1597253066
Спасибо и на этом. Хотя приняли половинчатое решение -первый пенальти тоже вызывает вопросы. Не понятно одно, люди специализирующиеся на правилах игры в футбол, проходящие методические занятия, не могут отличить правильную игру от нарушения. Не могут элементарно использовать ВАР ,не могут найти согласие в своей команде,обслуживающей матч. Обычный ,рядовой болельщик разберется в этих эпизодах в считанные секунды.
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Zenit_Zenit
1597253090
РФС прогнулся... Тьфу, было б перед кем.. позорники...
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