РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

РФС опубликовал итоги заседания эспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».
Решение Василия Казарцева назначить пенальти на 88-й минуте игры признано ошибочным, поскольку между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Также было признано неверным решение ассистента Алексея Еськова не вмешиваться в эпизод, так как ситуация была достаточно очевидной и требующей видеопроверки.
Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно, как эпизод с желтой карточной Сергею Терехову.
- Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
- После матча Казарцева отстранили от судейства.
- Сегодня арбитр пройдет проверку на полиграфе.
Источник: Телеграм-канал РФС