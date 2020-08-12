РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

РФС опубликовал итоги заседания эспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Решение Василия Казарцева назначить пенальти на 88-й минуте игры признано ошибочным, поскольку между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Также было признано неверным решение ассистента Алексея Еськова не вмешиваться в эпизод, так как ситуация была достаточно очевидной и требующей видеопроверки.

Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно, как эпизод с желтой карточной Сергею Терехову.