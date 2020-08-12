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    РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

    РФС опубликовал итоги заседания эспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

    Решение Василия Казарцева назначить пенальти на 88-й минуте игры признано ошибочным, поскольку между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Также было признано неверным решение ассистента Алексея Еськова не вмешиваться в эпизод, так как ситуация была достаточно очевидной и требующей видеопроверки.

    Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно, как эпизод с желтой карточной Сергею Терехову.

    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Сегодня арбитр пройдет проверку на полиграфе.

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    12.08.2020 14:54
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +59

      ПЕССИМИСТ 12 августа 2020, 22:43

      Вопрос? А на протяжении скольких лет мы слышим о договорняке? А что ,судьи наши денюжки не берут? А тотализатор по чесноку зарабатывает бешеные бабки? И очко у всех железное? О чём ВЫ люди?

      1
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      Рейтинг: +75

      baslimzzz 12 августа 2020, 22:19

      Да что за беспредел??? То доигрываем по непонятно какому регламенту прошлый чемпионат. Теперь судьи все сходу сбрендили. Куда мы катимся? После ЧМ-2018 наоборот все должно на самом высоком уровне. Даже несмотря на пандемию. А у нас позор-позорище. Да кому он теперь нужен наш российский футбол? Самому смотреть противно.

      2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 12 августа 2020, 20:45

      И, что толку, что они это признали ? Результат матча не будет пересмотрен и переигровки тоже не будет. Судей надо лишить пожизненно судить. А так Можно всех засуживать и просто признавать ошибки. Зенит и Сочи судьи будут тянуть за уши. Первый тур этому доказательство. И два пенальти которых не было Спартаку, и гол Ротору из вне игры от Зенита.

      4
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 августа 2020, 20:32

      Там и первого и в помине не было...

      4
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      Рейтинг: +243

      veksill 12 августа 2020, 20:28

      болею за ЦСКА, но за Спартак не приятно . Толку то , очки то не вернули

      6
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      Рейтинг: +1324

      Zenit_Zenit 12 августа 2020, 20:24

      РФС прогнулся... Тьфу, было б перед кем.. позорники...

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 августа 2020, 20:24

      Спасибо и на этом. Хотя приняли половинчатое решение -первый пенальти тоже вызывает вопросы. Не понятно одно, люди специализирующиеся на правилах игры в футбол, проходящие методические занятия, не могут отличить правильную игру от нарушения. Не могут элементарно использовать ВАР ,не могут найти согласие в своей команде,обслуживающей матч. Обычный ,рядовой болельщик разберется в этих эпизодах в считанные секунды.

      7
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      Рейтинг: +11219

      knikos > zigbert 12 августа 2020, 20:28

      Одно дело разбираться в эпизодах , другое дело принимать решения . Как в жизни : очень многие , любящие и умеющие давать советы , когда сами попадают в ситуации , начинают мандражировать . Ну и клубные пристрастия тоже не следует отметать .

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > knikos 12 августа 2020, 22:02

      Есть такая поговорка:"Не уверен не обгоняй". Так и у арбитров должно быть. Систему вар для того и начали применять что бы судьям легче было определить то или иное нарушение.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 12 августа 2020, 20:08

      Это называется ни вашим ни нашим. На самом деле всем было видно что Маслов сыграл в мяч. И точка. Но ЭСК не могли рассудить иначе, ведь в таком случае пришлось бы признать что арбитры судившие матч, вообще ничего не понимают в футболе.

      7
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      Рейтинг: +11219

      knikos > oyabun 12 августа 2020, 20:30

      Он не играл в мяч , он ставил ногу ! Если бы он играл бы в мяч , то мяч не покатился бы в сторону ворот , а отлетел бы от удара из штрафной . Он поставил ногу , мяч ударился об неё .

      3
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Persona_non_Grata 12 августа 2020, 21:19

      тактика Сочи была примитивна, удариться об ногу защитника в штрафной площади Спартака и упасть - судья же видит контакт ноги с ногой защитника, как об этом заявил Казарцев, но поскольку он явно был "заряжен", даже проверять не пошел, а оправдание всегда есть - протокол ВАР, выдуманный Калошиным (чиновником из газпрём-медиа) для любой "отмазки" судей: никто ни при чем, любой эпизод можно трактовать по-разному (это как у палки - два конца), и никто не придерется... только вот в Европе ВАР хоть как-то помогает в решении сложных эпизодов игры, а у нас - либо и правда низкий уровень профессионализма (недаром ни одного судью не приглашают обслуживать матчи в еврокубках), либо - сговор...

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > knikos 13 августа 2020, 12:41

      он первым на мяче, в чем проблема? а бомж сам ему ударил по ноге

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 12 августа 2020, 20:07

      так и что? его отменили очки вернули? или просто ой мы обосрались? так завтра так же будет и послезавтра... смысл?

      4
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 12 августа 2020, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всегда мы все должны знать одно:
      Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР

      Русский не болей за это гумно!!!!!

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