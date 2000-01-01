Комитет по этике рассмотрит высказывания Федуна о судействе

лучше бы рассмотрели вопрос о снятии хряков с чемпионата. ну не возможно же, как они воняют! люди жалуются! даже освежители воздуха, с которыми спартаг заключил контракт, не помогают!
Позор свинорылым!
Гыгы
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.
«После получения результатов я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Алаев.
Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»