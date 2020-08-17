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Комитет по этике рассмотрит высказывания Федуна о судействе

17 августа 2020, 18:10
31

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

«После получения результатов я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Алаев.

Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (31)
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Skull_Boy
1597678192
Защищать продажных тварей и правда глаза колит
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алдан2014
1597678222
А что Федуну молчать когда у судеек заказ на Спартак?Это уже слепому разве не видно,ну и близнецам боратке с Алармом,да их кузену питерскому аристократу
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Artemka444
1597678226
лучше бы научили нормально судить и не было бы ни каких скандалов!!! А то судьи как боги!!!!
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Nariman27
1597679047
Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Миллер).
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Ганнибал Лектор
1597679108
Какой еще комитет, какая этика? Федун ведет себя как баба истеричная, смысл на него жаловаться? Там Газизов пришел, с ним можно дела иметь, а этому просто кляп в рот, вывезти в лес и очередью над головой шарахнуть, чтоб обо$рался.
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Йост
1597679112
Долго думали?
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Hektor 84
1597682205
Газовые деньги дурманят разум Алаева
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NewLife
1597683347
Алаев с пляжа стал голос подавать, чтобы прикрыть Дюкова и судейские скандалы.
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vka1970
1597683881
Репутация арбитров ?* Это аксюморон какой то.Эти два слова в нашей стране абсолютно не совместимы.
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ААМ
1597686081
Репутация болел спама - это настоящий оксюморон, как и успехи СПАМа в ЛЧ и ЛЕ
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