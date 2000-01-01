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    Комитет по этике рассмотрит высказывания Федуна о судействе

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

    «После получения результатов я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Алаев.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии21
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      Рейтинг: +6037

      Борат 2 минуты назад

      лучше бы рассмотрели вопрос о снятии хряков с чемпионата. ну не возможно же, как они воняют! люди жалуются! даже освежители воздуха, с которыми спартаг заключил контракт, не помогают!
      Позор свинорылым!
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +9851

      derrik2000 4 минуты назад


      "В середине 2000-х гг. выступал в чемпионате России по пляжному футболу за команды "Дрим Тим МФТИ" и "Строгино". Был игроком сборной России по пляжному футболу, в ее составе становился призером Европейской лиги. В эти же годы также являлся генеральным директором Федерации пляжного футбола России.

      В 2007 г. начал работать в Российском футбольном союзе. Во второй половине 2000-х гг. был начальником отдела пляжного футбола РФС, а также менеджером сборной России по пляжному футболу.
      В июне 2014 г. вошел в состав президиума Ассоциации пляжных видов спорта России.

      В 2015 г. стал членом комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетингу.
      В июне 2017 г. возглавил комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу."

      По-моему. это всё, что нужно знать об Алаеве, чтобы делать уже выводы.

      0
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      Рейтинг: +11575

      silver29 16 минут назад

      Честную игру надо сначала создать в РПЛ, а потом защищать, а пока наоборот защищают не профессионализм и кумовство ((((

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      Рейтинг: -92

      Стыдно за зенит 18 минут назад

      Нельзя обижать газпромовских судей.

      1
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      Рейтинг: +314

      Йост 19 минут назад

      Долго думали?

      2
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      Рейтинг: +2145

      Ганнибал Лектор 19 минут назад

      Какой еще комитет, какая этика? Федун ведет себя как баба истеричная, смысл на него жаловаться? Там Газизов пришел, с ним можно дела иметь, а этому просто кляп в рот, вывезти в лес и очередью над головой шарахнуть, чтоб обо$рался.

      2
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      Рейтинг: -72

      Nariman27 20 минут назад

      Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Миллер).

      1
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      Рейтинг: +4464

      порт 21 минуту назад

      А Федуну пофиг, он же сначала снимет клуб с чемпионата, а затем его отдаст в собственность болельщикам.

      1
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      Рейтинг: +13

      Ужас Бората 27 минут назад

      А чего он сказал?

      0
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      Рейтинг: +567

      Artemka444 34 минуты назад

      лучше бы научили нормально судить и не было бы ни каких скандалов!!!
      А то судьи как боги!!!!

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