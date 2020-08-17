Комитет по этике рассмотрит высказывания Федуна о судействе

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матчах РПЛ.

«После получения результатов я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – сказал Алаев.

Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»