Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с заявлением на клубном официальном сайте.
«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.
Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!
Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.
Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!» – сказано в заявлении.
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