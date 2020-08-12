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    Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с заявлением на клубном официальном сайте.

    «Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

    Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

    Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

    Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!» – сказано в заявлении.

    • Владелец «Спартака» после матча с «Сочи» (2:2) заявил, что снимет команду с чемпионата России.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии118
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      Рейтинг: +5857

      ivany4 7 минут назад

      В общих чертах, хорошо сказано.
      Возможно с опережением ожидания событий реформирования судейской системы. Пусть сначала реформируют, а потом посмотрим что из этого получится.
      А вот последнее предложение явно не для прессы. Оно уместно для раздевалки, и то не для всей, а если точнее то для тренера. Ну не оратор Федун, бывает.))

      0
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      Рейтинг: +12264

      vladimir-7 7 минут назад

      Федун: "Мы готовы покинуть футбольное поле, каждый раз, после свистка судьи
      об окончании матча".

      0
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      Рейтинг: +415

      somn 19 минут назад

      И что теперь Спартаку всё дозволено? Они и раньше не были пай-мальчиками, а теперь им всё по-барабану. Ну Федун и гнида!

      0
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      Рейтинг: +1679

      Mister_Tomsk 27 минут назад

      не удивлюсь, если следующий матч, начнут специально опять судить как попало. посмотрим что будет.

      1
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      Рейтинг: +5857

      ivany4 > Mister_Tomsk 2 минуты назад

      Боюсь, что судьи, в отместку за произошедшее и из-за корпоративной солидарности, будут свистеть в сторону Спартака, и ссылаться на боязнь, что уведут команду с поля. Расчет простой, поссорить между собой все команды и продолжать ловить свой гешефт в мутной воде.

      0
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      Рейтинг: +275

      Горкин Блеванов 32 минуты назад

      Позор !... ребята держимся вместе, неспособный к победам Спартак пошёл на неспортивные шаги, про поддержке своих собственных ресурсов секта развязала компанию против спорта !! Есть только один выход у всех команд ! Забивать Спартаку по пять !!

      0
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      Рейтинг: +1514

      starche 35 минут назад

      Будем с нетерпением ждать.

      0
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      Рейтинг: +1743

      Из Твери Леха 1 час назад

      Не позавидуешь Тереку в следующем туре.

      3
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > Из Твери Леха 55 минут назад

      Вот и я о том же. Но будь Милерры и прочие Дюковы умными, то игра была бы при нормальном судействе. А они тупоголовые как пробки. Ничего не умеют. На госбабках сидят.
      Вся антинародная шайка в друзьях путина, кто рулит у нас в спорте поддерживают антинародную команду Зянит!! они же СБГ(т) филиал ЛГБТ.

      -1
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      Рейтинг: -65

      alarm_иг > Spartak Piter 49 минут назад

      Скорее это уже ЛГБТ стал филиалом. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > alarm_иг 46 минут назад

      Хех)) точно)))))

      0
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      Рейтинг: +275

      Горкин Блеванов > Spartak Piter 30 минут назад

      Теперь когда после нормального судействя у РФС связаны руки секта начнёт беспредел на поле, всё против Ахмата

      1
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      Рейтинг: +5857

      ivany4 > Spartak Piter 53 секунды назад

      Ну ты уж особенно то не пришивай белыми нитками политику к спорту.))

      0
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      Рейтинг: +58

      Холстомерия 1 час назад

      Угроза сняться с чемпионата должна восприниматься как банальная трусость. Федун грозился и угрозу отменил, а значит заранее постелил себе соломки мягонькой, чтоб не жестко было падать дорогому Спартаку. Не спортивно это. Не надо обращать внимания на действия судей, бороться надо с достоинством. Победа вопреки ошибочным дейстиям арбитров всегда вызывает уважение

      3
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 1 час назад

      Спартак молодцы. Создали прецедент за прецедентом. С Химками обманули всех, что бедные СБГТ (ЛГБТ в футболе) сразу приняли поправочки. Теперь тут осикались. Спартак если бы снялся, то залезь сюда надзорный орган, то две трети чемпионств СБГТ не было бы и пожизненная отсидка в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1894

      Питерский князь > Spartak Piter 55 минут назад

      Поваляйся в гуне - это твое.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > Питерский князь 52 минуты назад

      Факты глаза режут тебе питушка)))) Но ты для меня как мышонок, которого день за днем я давлю морально и умственно. Ты мне не оппонент, ты скучный!!!
      Все твои слова тут только отторгают от СБГ(Т) (ЛГБТ в футболе)
      ПОЗОР ЗЯНИТКЕ.

      0
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      Рейтинг: +1894

      Питерский князь > Spartak Piter 44 минуты назад

      Факты?
      Да вы даже без ЛЕ остались.
      Слава Богу!!!
      У вас кличка "Позор РПЛ"!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +8047

      ilichkadr > Питерский князь 42 минуты назад

      Валяются от сытости, а здесь голод. Прошлогодние желуди съели ещё по весне во время карантина, а до нового урожая ещё минимум 2 месяца.

      1
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      Рейтинг: +8047

      ilichkadr > Spartak Piter 31 минуту назад

      Ага, молодцы. Лёня подначивает, от жиру бесится, а инициативная поросль пожинает плоды. Заводящий фанатской трибуны московского "Спартака" Михаил Дивинский отстранен от присутствия на играх на один год.
      Давай Лёня, продолжай в том же духе.

      0
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      Рейтинг: +275

      Горкин Блеванов > Spartak Piter 25 минут назад

      Теперь Спартак развязал неспортивную войну, очевидно РФС не должен был идти на поводу у трусливой секты, которая неспособна в честной борьбе выиграть хоть один матч: шок от близости вылета в пердив заставил СПАМ истерить, теперь пищевик будет К СОЖАЛЕНИЮ спасён, нужно сразу обращаться в УЕФА, потому что теперь Спартаку разрешается рубить всех в штрафной !! Позор свинарнику !

      2
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      Рейтинг: +8047

      ilichkadr > Горкин Блеванов 15 минут назад

      Истерика это отличительная черта свинарника. В прошлом сезоне если человек объективен, он вспомнит прошлогодний матч с тем же «Сочи», вспомнит гол Жиго и поймет, что в том году нечестно получили три очка. Ну, в этом году нечестно получили одно очко.
      Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что в прошлом сезоне больше всех пострадал «Ростов». Истерики нет.
      А здесь ещё первый тур не сыгран, но визг уже на Марсе слышен!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      фксм85 1 час назад

      А что тут некоторые на Федуна наехали? Он молорик, разшевелил всю эту коррумпированную грядку. Ну а что там дальше, будем посмотреть)))

      2
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