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  • Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

12 августа 2020, 12:27
130

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с заявлением на клубном официальном сайте.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!» – сказано в заявлении.

  • Владелец «Спартака» после матча с «Сочи» (2:2) заявил, что снимет команду с чемпионата России.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (130)
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Garrincha58
1597225233
не дай бог теперь спиртаку отменят гол из вне игры или поставят в их ворота пеналь за игру рукой они тут же покинут поле, да вали ты Федул вообще куда хочешь кого ты собираешься пугать
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paracetamol
1597226238
Федун: вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Сейчас нам будут давать по два пенальти в ворота соперников, а им ни одного. Вот чего мы добились нашим нытьем!
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petrucho-spb
1597226550
Шантаж чистой воды. А если судья ошибётся в пользу Спартака, тоже уйдёте? Или скажете было нарушение, я сам упал? И в СМИ напишите мы за честный футбол присудите сопернику очки!!!Надоели уже,честно.
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ilichkadr
1597226728
Напугал ежа голой задницей. Покидай футбольное поле, огребешь технарь 0:3. Других поошрений/взысканий за демарш в Регламенте не прописано.
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Spartak Piter
1597232551
Спартак молодцы. Создали прецедент за прецедентом. С Химками обманули всех, что бедные СБГТ (ЛГБТ в футболе) сразу приняли поправочки. Теперь тут осикались. Спартак если бы снялся, то залезь сюда надзорный орган, то две трети чемпионств СБГТ не было бы и пожизненная отсидка в ФНЛ
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Из Твери Леха
1597232795
Не позавидуешь Тереку в следующем туре.
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Snek
1597238647
Ну теперь все судьи будут просто Спартаку подсуживать как и раньше.
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derrik2000
1597239200
ЭЙ, ФАНТИКИ БОЛОТНЫЕ! У вас что, с памятью плохо или только недавно в школу пошли и читать научились??? Ведь, ЗЕНИТ-ТО ГРОЗИЛСЯ СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА ЕЩЁ В 2012 ГОДУ!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Не верите, дескать, не помним, ещё маленькие были??? ))))))))))))))))))))))))))) ВОТ ССЫЛКА! https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI345594_Zenit-grozit-snyatisya-s-chempionata-Rossi ПОШТО Зеня не снялся-то??? )))))))))))))))))))))))))))) P.S. К БОЛЕЛАМ Зенита сей мой пост не относится: они и сами всё прекрасно помнят.
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Муруал
1597240081
Болельщики Спартака,надо быть объективней. Спартаку подсуживали целое десятилетие, кроили под клуб чемпионат, подключали админресурс.
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_Marqella_
1597242662
Спартак и честный футбол понятия не совместимые....))
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