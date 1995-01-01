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    РБК: Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

    Стали известны детали разговора между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    По информации РБК, в ходе беседы Дюков отговорил Федуна снимать команду с чемпионата.

    • Владелец «Спартака» пригрозил снять клуб с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи».
    • Игра завершилась ничьей 2:2, в ворота столичной командой были назначены два пенальти.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии86
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      Рейтинг: +540

      Кирпичный 6 секунд назад

      Балабол, пацан сказал пацан сделал,
      Не мужской поступок.

      0
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      Рейтинг: +1673

      Из Твери Леха 2 минуты назад

      В следующем туре в пользу спартака обязаны 3 пенальти поставить минимум!

      0
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      Рейтинг: +425

      Николай71 3 минуты назад

      Если Спартак Москва снимется с дурчемпа России, это вызовет большой шум не только в стране. УЕФА и ФИФА залезут в деятельность РФС! Это черевато отстранением от еврокубков включая Сину)) лучшем случае на сезон. Могут быть очень серьезные санкции.
      Походу Казарцев своим действием все перевернул в судействе))) его и еськова надо отстранить от судейства пожизненно.

      1
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      Рейтинг: +899

      mig28 7 минут назад

      Пффф...кто бы сомневался

      0
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл 16 минут назад

      ржу не могу со школоты питерской хахахахах думают минусуют меня прям задели хахахаххах да сасите вы по жизни шкуры зинетки

      4
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      Рейтинг: +279

      dim29 16 минут назад

      Если так,то надеюсь на крутых условиях,судей в топку и тех кто их подбивает в первую очередь(Весь б.л.я.д.с.к.и.й РФС в топку и еже с ними).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл 17 минут назад

      бедный бомжик аж минусует щас липка 17 давай шкура питерская хоть заминусуй выкидыш макаки питерской

      2
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл 18 минут назад

      позор зинету клубу зверья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3317

      AtticusFinch 21 минуту назад

      Дюков уговорил главу судейского комитета не уходить с поста, уговорил Федуна не сниматься - да смешите)))Прям эдакий миротворец))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4106

      3a zenit 36 минут назад

      снимайся или звиздабол,слово Федуна пердёж?

      3
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      ...
      Рейтинг: +10930

      silver29 > 3a zenit 36 минут назад

      Снимается Азмун в раздевалке

      8
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      Рейтинг: +4106

      3a zenit > silver29 33 минуты назад

      завидуешь что не тебя чпокнули?Дзюба ваш же свинятка))

      2
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      ...
      Рейтинг: +10930

      silver29 > 3a zenit 32 минуты назад

      Чего мне пид.орасам завидовать ? это ты в очередь к ним записался на чпоканье.

      8
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > 3a zenit 27 минут назад

      только в спартаке он хоть мужиком был а в вашей зенитке стал моторолером

      3
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > 3a zenit 26 минут назад

      снимаются питерские шлюпки на улице

      1
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > 3a zenit 26 минут назад

      завидовать глиномесам? хахахахахха позорище

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