РБК: Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

Балабол, пацан сказал пацан сделал,
Не мужской поступок.
Стали известны детали разговора между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
По информации РБК, в ходе беседы Дюков отговорил Федуна снимать команду с чемпионата.
- Владелец «Спартака» пригрозил снять клуб с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи».
- Игра завершилась ничьей 2:2, в ворота столичной командой были назначены два пенальти.
- Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.