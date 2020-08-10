Sport24: Дюков и Федун ночью обсудили заявление о снятии «Спартака» с чемпионата

В ночь на понедельник состоялся разговор между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
По информации Sport24, стороны обсудили вчерашнее заявление бизнесмена о снятии команды с чемпионата.
- Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи».
- Игра завершилась ничьей 2:2, в ворота столичной командой были назначены два пенальти.
- Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.
Источник: Sport24