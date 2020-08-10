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    Sport24: Дюков и Федун ночью обсудили заявление о снятии «Спартака» с чемпионата

    В ночь на понедельник состоялся разговор между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    По информации Sport24, стороны обсудили вчерашнее заявление бизнесмена о снятии команды с чемпионата.

    • Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи».
    • Игра завершилась ничьей 2:2, в ворота столичной командой были назначены два пенальти.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии18
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      Рейтинг: +855

      Spartak Piter 17 минут назад

      Все знают что позор СБГТ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5495

      Борат > Spartak Piter 1 минуту назад

      СБГТ = спартак бромонтановые геи трансвеститы ?!
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2495

      Dgad 22 минуты назад

      Спартачей жалко...две пенки вообще левые, жалко болельщиков адекватных..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Радио1000шумеров 34 минуты назад

      И кто кого послал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17796

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      В этой нервной ситуации по рюмашке просто обязаны! Всё будет хорошо! (Считай Зенит набрал плюс два очка. *****!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5671

      ivany4 41 минуту назад

      И откуда Дюков узнал что Спартак может сыграть в зарубежном чемпионате?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5495

      Борат 45 минут назад

      дюков позвонил федуну:
      -привет, лёня! когда поросей снимаешь с чемпа? или опять переобуешься?
      мужик ты или не мужик ? гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      DENZILLO-Спартак 51 минуту назад

      Ну вот какой толк от снятия данного арбитра?! Кто 2 очка вернёт?!Лучше бы не снимали его-пускай бомжам бы пару пендалей поставил в следующем туре, хотя о чём это я? !Прогнившее бомжоматчрпэлище!

      8
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      ...
      Рейтинг: +23641

      oyabun > DENZILLO-Спартак 39 минут назад

      По справедливости должны бы вернуть 2 очка, даже Кашшаи признал что 2-го пенальти не было. Но к сожалению, регламентом такое не предусмотрено.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5495

      Борат > oyabun 37 минут назад

      что то год назад ни одна рыла не хотела сочам вернуть три очка, а тут вона как развонялись ! позор вам, рылы !!! гыгы

      3
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      Рейтинг: +268

      dim29 > oyabun 30 минут назад

      когда это регламент бомжей останавливал,они у нас неприкосаемые. Лёня держись,н.а.х их,мы с тобой.

      2
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      Рейтинг: +1283

      seth343 > Борат 24 минуты назад

      Аборт год назад и вара то не было, ты че весь год в баке проспал...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5495

      Борат > seth343 11 минут назад

      выпердыш ты дырявый, отличная логика у тебя !
      т.е. гол левый засчитал, то и нормально ?
      полезай под шконарь и не высовывай свою рылу !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +1283

      seth343 > Борат 9 минут назад

      Дурачек сними капусту с носа))))

      0
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      Рейтинг: +5495

      Борат > seth343 2 минуты назад

      рылу вынь с лепёхи, хотя лучше не вынимай !
      гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1283

      seth343 > Борат 34 секунды назад

      Ладно, не извиняйся))))

      0
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      Рейтинг: +1931

      Genz 54 минуты назад

      Дюков стращал Лёню Путиным.
      Спартак есть,был и будет.

      1
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      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Genz 53 минуты назад

      сниматься надо...но вряд ли дадут

      4
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