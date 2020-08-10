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  • Sport24: Дюков и Федун ночью обсудили заявление о снятии «Спартака» с чемпионата

Sport24: Дюков и Федун ночью обсудили заявление о снятии «Спартака» с чемпионата

10 августа 2020, 10:15
45

В ночь на понедельник состоялся разговор между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

По информации Sport24, стороны обсудили вчерашнее заявление бизнесмена о снятии команды с чемпионата.

  • Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи».
  • Игра завершилась ничьей 2:2, в ворота столичной командой были назначены два пенальти.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Дюков Александр
Комментарии (45)
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DENZILLO-Спартак
1597044773
Ну вот какой толк от снятия данного арбитра?! Кто 2 очка вернёт?!Лучше бы не снимали его-пускай бомжам бы пару пендалей поставил в следующем туре, хотя о чём это я? !Прогнившее бомжоматчрпэлище!
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DOCTOR PENALTY
1597045532
В этой нервной ситуации по рюмашке просто обязаны! Всё будет хорошо! (Считай Зенит набрал плюс два очка. *****!)
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Dgad
1597046512
Спартачей жалко...две пенки вообще левые, жалко болельщиков адекватных..
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Spartak Piter
1597046819
Все знают что позор СБГТ
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IVZ
1597049399
Почитайте свои комменты. Стыдно за Вас! 1979 год, Кубок Кубков, Ливерпуль - Динамо Тбилиси, судья не засчитал два гола забитые Тбилисцами! Чем кончилось? 2:4 и овациями болельщиков Ливерпуля! Овациями, а не хамством и ругательствами!
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морозз
1597049577
Бомжи дали заднюю, понимая что не будет Спартака сразу начнётся расследование от комитета УЕФА! Что чревато на время расследования отстранением всех российских клубов от ЛЧ и ЛЕ! Дюков понимает что зашёл слишком далеко, исполняя распоряжение Миллера и что его судьба теперь неопределённа и непонятна! Как он теперь будет выходить из этого положения не очень понятно, но что то делать надо!
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Nevsky_RU
1597049623
"Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата после матча первого тура РПЛ против «Сочи»." - началась уже мясными сми подтосовка фактов) он не пригрозил, а четка заявил о снятии. Ждём действий от мужика, ну не может же он всегда только балаболить как шлюхенция..... или может?)
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+50/-50
1597050951
Я поддержу Федуна. Надо сниматься. И сразу медиапространство освободиться от чепухи. Сколько полезной инфы узнаем о других клубах. А так один Спартак везде. Подскажите Федуну, что есть свободные места для клубов в зоне Поволжья. Пусть там начинает.
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JTherry
1597052383
если снимать команду с чемпионата, то с последующей подачей заявления о расследовании представителями УЕФА и ФИФА безобразий, творимых в цирке "газсрём-чемпионат"... Дюк-офф в штаны наложил, ночью Федуну звонил, чтобы тот одумался, ведь пострадает его детище - зенит, отстранят от игр за еврокубки
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Tsigan
1597052598
Я реально не пойму зачем Федуну, Галицкому все это нужно, реально не пойму. Результата нет, борьбы нет (с газпромом её не может быть) толку нет, никто тебя не слышит, на кой черт этим людям все это нужно??? Собрал манатки на первом же самолёте улетаешь на альбион покупаешь клуб со всей инфраструктурой, со столетней историей с переполненным стадионом на каждом матче, набираешь в руководство профессионалов, наслаждаешься жизнью и при этом на всем этом зарабатываешь бабки и при этом врасчаешься в самых сливках. Они же (Федун и Галицкий) берут лезут в гамно по самые уши, строят супер арены, вкладывают в заведомый минус огромные бабки, мучаются доказывая свою правоту пытаясь договорится с бандитами.... Зачем им все это???? Реально не пойму. Одним каждый год на финише ставят шлагбаум, других целый год гнобят давят как в игре с Сочи. Я не являюсь ни болельщиком ни Спартака ни Краснодара думаю что есть место сговору в больших кабинетах против этих двух клубов. В России только два настоящих футбольных клуба-это Спартак и Краснодар, остальные это способы вытащить гос бабки.
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