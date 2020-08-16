Президент Франции Макрон – о полуфиналах Лиги чемпионов: «Германия, Франция – двигатели Европы!»

Эммануэль Макрон, президент Франции, отреагировал на сформировавшиеся пары полуфинала Лиги чемпионов. «Лион» сыграет с «Баварией», «ПСЖ» – с «Лейпцигом».

«В Брюсселе (столица Евросоюза – прим. «Бомбардира»), как и на поле, Германия и Франция – двигатели Европы! Надеюсь, канцлер Ангела Меркель не обвинит меня, что я буду поддерживать Лион и Париж», – написал Макрон.