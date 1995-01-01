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    РПЛ. «Локомотив» всухую победил «Краснодар», москвичи не проигрывают с декабря

    Во втором туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар». Единственный гол забил Алексей Миранчук.

    Москвичи последний раз уступали в чемпионате России в декабре. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 90+3), Рыбчинский (Магкеев, 62), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 89).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Мацукатов, 78), Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 70), Уткин (Сулейманов, 63), Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    Предупреждения: Гилерме, 85 – Рамирес, 9.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии41
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      Рейтинг: +866

      Юрий Крутько 4 минуты назад

      Будет очень грустно,если уйдёт из РПЛ Алексей Миранчук,это,конечно,личное мнение.Одно из главных украшений первенства России,очередное подтвержение- совершенно фантастический гол в ворота Краснодара...

      0
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      Рейтинг: +704

      O-Z 1 час назад

      Могло быть и более счёт, но вратарь красава у краснодара. По поводу пенальти его не было.

      0
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      Рейтинг: +537

      Бестолковый 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Краснодар понравился в первом тайме, - хорошее движение мяча, не хватает только холоднокровия в завершении атак. Локомотив - липовый лидер, за счет ошибок судей. Если не Миранчуки, то совсем ни о чем команда.

      -7
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      Рейтинг: +1437

      srg38 > Бестолковый 1 час назад

      внатуре бестолковый

      6
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      Рейтинг: +24980

      zra78 > srg38 1 час назад

      )))))) Да пофиг на него,представь как его там пучит и пукан трещит....

      6
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      ...
      Рейтинг: +262

      Красногорск_Фан > Бестолковый 1 час назад

      Хладнокровия. Нормальная команда. Твоей - удачи.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Fan Loko mik > srg38 40 минут назад

      Скорее ТУПОРЫЛЫЙ!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +9274

      Skull_Boy 1 час назад

      Нужен тренер, который хоть каплю понимает толк в футболе, особенно в плане участия в европейских турнирах, игры нет у обоих команд

      1
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      Рейтинг: +283

      Йост 1 час назад

      Чтобы играть как Бавария, мало жить на базе, надо еще и тренироваться с полной самоотдачей...

      1
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      Рейтинг: +2915

      житель СПб 1 час назад

      Замечательный гол Миранчука! И похоже, все таки пенальти в первом периоде должен был быть...

      3
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      Рейтинг: +40902

      portero 1 час назад

      почему пол команды еле двигается???
      ну по 9 минуте в ворота быков судейка поставил бы не думая....

      1
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      Рейтинг: +262

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Локомотив с победой. Миранчук стал системообразующим игроком, страшно подумать что будет без него. Краснодару не хватило везения. А по игре крепкий середняк. К сожалению не феерит. Или к счастью для других команд. Николич все такой же коротко стриженный.

      2
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      Рейтинг: +537

      Бестолковый 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сухую - это потому-что не назначили в ворота Локомотива, в обоих матчах, по одному 100% пенальти.

      -4
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      Рейтинг: +24980

      zra78 > Бестолковый 1 час назад

      Ник твой соответствует.....

      6
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      Рейтинг: +537

      Бестолковый > zra78 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В следующий раз будь пооригинальней. Оба пенальти не назначены из-за предвзятости судей. С рубином даже смотреть на стали, об этом ясно выразился Слуцкий. С Краснодаром посмотрел и проигнорировал нарушение.

      -4
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      Рейтинг: +145

      Константинн > Бестолковый 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотив уже года три - четыре держится на этом, "Чемпионский сезон" - это, вообще, даже зенит рядом не стоял.

      -6
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      Рейтинг: +537

      Бестолковый > Константинн 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотив это как тот самый двоечник, которого из года в год "тянут" за красивые глазки.

      -4
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      Рейтинг: +145

      Константинн > Бестолковый 1 час назад

      Я так то про это же...

      -2
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      Рейтинг: +1224

      Муруал 1 час назад

      Локомотив с победой. За Краснодар с такой игрой тревожно в свете предстоящих матчей с Бенфикой.

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