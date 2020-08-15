РПЛ. «Локомотив» всухую победил «Краснодар», москвичи не проигрывают с декабря

Во втором туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар». Единственный гол забил Алексей Миранчук.
Москвичи последний раз уступали в чемпионате России в декабре. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 90+3), Рыбчинский (Магкеев, 62), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 89).
«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Мацукатов, 78), Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 70), Уткин (Сулейманов, 63), Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Предупреждения: Гилерме, 85 – Рамирес, 9.
Источник: Бомбардир.ру