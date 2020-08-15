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РПЛ. «Локомотив» всухую победил «Краснодар», москвичи не проигрывают с декабря

15 августа 2020, 20:55
43

Во втором туре РПЛ «Локомотив» победил «Краснодар». Единственный гол забил Алексей Миранчук.

Москвичи последний раз уступали в чемпионате России в декабре. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 90+3), Рыбчинский (Магкеев, 62), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 89).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Мацукатов, 78), Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 70), Уткин (Сулейманов, 63), Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Предупреждения: Гилерме, 85 – Рамирес, 9.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
Комментарии (43)
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srg38
1597514227
Едем дальше.
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tushkanlz
1597514260
«Краснодару» - удачи, «Локомотив» - с победой!
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derrik2000
1597514369
"Краснодар" в этом матче совершенно не понравился. Убожество тактических схем в атаке и отсутствие какого-либо желания победить. Да и "стеночки" разыгрывали радих самих "стеночек", а не для того, чтобы войти в штрафную Локомотива. Локомотив - ни лучше ни хуже, чем в прошлом сезоне. Заслуженно победили.
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Fan Loko mik
1597514568
Локо с победой!!! Игра пока не восхищает, но самое главное, движемся вперёд!
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Strig
1597514657
Продолжение судейского гей-парада..
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Рубинище
1597514660
Краснодар совершенно не готов к ЛЧ. Галицкий, ну пригласи специалиста толкового. Локо с победой.
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Муруал
1597514776
Локомотив с победой. За Краснодар с такой игрой тревожно в свете предстоящих матчей с Бенфикой.
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Бестолковый
1597514926
В сухую - это потому-что не назначили в ворота Локомотива, в обоих матчах, по одному 100% пенальти.
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житель СПб
1597515314
Замечательный гол Миранчука! И похоже, все таки пенальти в первом периоде должен был быть...
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Бестолковый
1597515781
Краснодар понравился в первом тайме, - хорошее движение мяча, не хватает только холоднокровия в завершении атак. Локомотив - липовый лидер, за счет ошибок судей. Если не Миранчуки, то совсем ни о чем команда.
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