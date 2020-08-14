Семин предложил усилить ответственность судей РПЛ за допущенные ошибки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблеме судейства в чемпионате России.

– Есть выход из ситуации, по-вашему?

– Есть, и довольно простой. Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры. Любому судейскому решению можно найти множество оправданий, но налицо неравное распределение ответственности.

Наверное, арбитры станут больше дорожить своим местом, если почувствуют серьезность последствий. Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со «Спартаком», конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско – не знаю, что бы я сделал в тот момент.

В 90-е, когда футбольную лигу возглавил Толстых, он раздал клубам после первого круга список судей и попросил вычеркнуть нежелательных. Процентов на 95 антипатия совпала: большинство указали две фамилии. Их отстранили от игр, не помню, судили ли они вообще в дальнейшем. Еще одного арбитра, допустившего серьезную ошибку после паузы в чемпионате, тоже убрали. И во втором круге судейство было идеальным.

– Уже и не вспомнить такое. Целый круг!

– Команды вкладывают в подготовку много усилий и нервов. Получается так, что ошибка одного человека может решить судьбу тренера, который все сделал правильно. Да, надо больше забивать, чтобы не зависеть от судейства. Но в современном футболе превосходство измеряется одним или двумя мячами, команды объективно не могут забивать по пять-шесть, они сопоставимы по силе.

И судейскому начальству не стоит все время оправдывать ошибки. Люди должны понимать, что происходит, иначе можно растерять доверие. Помните, когда судейством руководил Гранаткин? Бахрамов, Латышев входили в мировую элиту. Значит, умеют наши люди обращаться со свистком. Надо только тщательнее их готовить и правильно мотивировать.

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