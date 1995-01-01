Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Семин предложил усилить ответственность судей РПЛ за допущенные ошибки

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблеме судейства в чемпионате России.

    – Есть выход из ситуации, по-вашему?

    – Есть, и довольно простой. Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры. Любому судейскому решению можно найти множество оправданий, но налицо неравное распределение ответственности.

    Наверное, арбитры станут больше дорожить своим местом, если почувствуют серьезность последствий. Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со «Спартаком», конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско – не знаю, что бы я сделал в тот момент.

    В 90-е, когда футбольную лигу возглавил Толстых, он раздал клубам после первого круга список судей и попросил вычеркнуть нежелательных. Процентов на 95 антипатия совпала: большинство указали две фамилии. Их отстранили от игр, не помню, судили ли они вообще в дальнейшем. Еще одного арбитра, допустившего серьезную ошибку после паузы в чемпионате, тоже убрали. И во втором круге судейство было идеальным.

    – Уже и не вспомнить такое. Целый круг!

    – Команды вкладывают в подготовку много усилий и нервов. Получается так, что ошибка одного человека может решить судьбу тренера, который все сделал правильно. Да, надо больше забивать, чтобы не зависеть от судейства. Но в современном футболе превосходство измеряется одним или двумя мячами, команды объективно не могут забивать по пять-шесть, они сопоставимы по силе.

    И судейскому начальству не стоит все время оправдывать ошибки. Люди должны понимать, что происходит, иначе можно растерять доверие. Помните, когда судейством руководил Гранаткин? Бахрамов, Латышев входили в мировую элиту. Значит, умеют наши люди обращаться со свистком. Надо только тщательнее их готовить и правильно мотивировать.

    Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1280

      PAREVG. 1 час назад

      А у меня такой вариант. Ввести 10 бальную систему оценки судейства в матче, и ЗП, выдавать из расчета 1 балл = 10%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3091

      TOMSON 1 час назад

      Я думаю надо послематчевую конференцию проводить. К примеру, каждый тренер выбирает 3-5 моментов на разбор. Судья сразу после игры даёт пояснения, что да почему. Уверен ошибок станет меньше, тк не будет времени что-то там напридумывать, чтоб отмазаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1863

      Semenycch 2 часа назад

      Вот в этом посыле со Шпалычем я не согласен. Ответственность должна быть, обязательно, но перегибать палку нельзя. Как бы это странно не звучало у рефери должно быть право на ошибку. А вот если у одного рефери серия серьезных грубых ошибок в разных матчах, вот такого рефери нужно отстранять.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Саладин > Semenycch 1 час назад

      У меня столько знакомых на Спартак-Сочи погорели. И там суммы немаленькие. Вот ты этим проигравшим людям расскажи про право на ошибку у судьи. Никакого права на ошибку, очень ответственная работа. Ты в самолёте полетишь, дашь пилоту право на ошибку??? А Палыч, всё прекрасно знает и понимает, шаристый опытный воин. Просто сказал сейчас, потому что не действующий тренер и не навредит высказыванием команде

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3091

      TOMSON > Semenycch 1 час назад

      Тут вопрос не в ошибках как таковых. Главное чтоб не предвзято и по всем понятным критериям.
      Часто бывает так, что судья по мелочи много ошибался, но делал это в обе стороны и претензий к нему по этому нет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru