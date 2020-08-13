Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» победил «Атлетико» и сыграет в полуфинале с «ПСЖ»

прям очень не хочу видеть псж в финале, поэтому на лейпциг одна надежда. учитывая, что псж играет тухло и их тянет один лишь неймар, может что нагельсман и придумает
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:1.
В составе немецкой команды отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, у мадридцев с пенальти забил Жоау Фелиш.
В полуфинале ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ».
Лига чемпионов. 1/4 финала
РБ Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ольмо, 50; 1:1 – Фелиш (с пенальти), 71; 2:1 – Адамс, 88.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукиэле, 90+1), Нкунку (Айдара, 83), Лаймер (Адамс, 72), Ольмо (Шик, 83), Поульсен.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера (Фелиш, 58), Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Карраско, Льоренте, Коста (Мората, 72).
Предупреждения: Клостерманн, 70; Кампль, 70; Айдара, 86 – Лоди, 61; Хименес, 90+6.