Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» победил «Атлетико» и сыграет в полуфинале с «ПСЖ»

Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» победил «Атлетико» и сыграет в полуфинале с «ПСЖ»

13 августа 2020, 23:59
52

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:1.

В составе немецкой команды отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, у мадридцев с пенальти забил Жоау Фелиш.

В полуфинале ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 50; 1:1 – Фелиш (с пенальти), 71; 2:1 – Адамс, 88.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукиэле, 90+1), Нкунку (Айдара, 83), Лаймер (Адамс, 72), Ольмо (Шик, 83), Поульсен.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера (Фелиш, 58), Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Карраско, Льоренте, Коста (Мората, 72).

Предупреждения: Клостерманн, 70; Кампль, 70; Айдара, 86 – Лоди, 61; Хименес, 90+6.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Атлетико
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1597352503
Лейпциг с победой! но с ПСЖ очень тяжко будет.... хотя удачи им ...
Ответить
dinar7777dinar
1597352685
кажется симеоне засиделся в атлетико ! зарабатывая 3,6 ляма в месяц и такое. антифутбол вьехал !
Ответить
Viper for CSKA
1597352773
Дуэль немецких тренеров. Будет интересно. Лейпциг - молодцы, местами играли весьма качественно, хотя последний пас и удары оставляют желать лучшего. Атлетико вообще не понравился, до выхода Фелиша игра была на редкость беззубая. После его появления некоторое время был конструктив, но после пропущенного гола сбились на простое: бей вперёд - игра придет. До сих пор не могу поверить, что такой Атлетико смог пройти Ливерпуль. Немцам удачи в полуфинале и отомстить мешку за Богиню из Бергамо!
Ответить
knikos
1597353199
Бледнокрасные вопили , ааа , Зенит дважды проиграл какому-то Лейпцигу. Полуфиналисту ЛЧ !!! Причём он сделал дважды финалиста ЛЧ ! Лейпциг в полуфинале ЛЧ. Вот такая была группа. ПСЖ - Лейпциг . Блин , за кого болеть ? За Мбаппе и Неймара или за классного тренера Нагельсмана ?
Ответить
ZENIT***
1597353361
Дааа,что есть,так это результат на табло.
Ответить
Saracen Jr
1597357702
прям очень не хочу видеть псж в финале, поэтому на лейпциг одна надежда. учитывая, что псж играет тухло и их тянет один лишь неймар, может что нагельсман и придумает
Ответить
Ганнибал Лектор
1597370833
Шикарный жребий! Вот это Зениту фартануло - из четвертой корзины получить полуфиналиста ЛЧ, из третьей - пока еще четвертьфиналиста. Интересно, сколько заплатили за такую слабую группу? ))
Ответить
Рубинище
1597385154
Лейпцигу 11 лет и полуфиналист, а где Зенит? печально только, и выводов так и не сделано. выиграли 2 чемпионства у нищих клубов где едва на заявку хоть каких футболистов набирают-( всё равно, что в гонках где приоры с жопарожцами выставить бугати и хвастаться, что ралли взяли)- достижения так себе. Евро кубки показывают кто есть, кто. И прав Вася- Зенит проиграл Бенфике, которая потом сразу отвалилась.
Ответить
JTherry
1597387583
мои поздравления Лейпцигу, выигрыш у Атлетико - серьезная заявка на финал или...? пройдут или нет ПСЖ? команда не заметила потери Вернера, команда играет классно!
Ответить
zigbert
1597417324
Лейпциг с победой! И не скажешь что победили незаслуженно. Приятно смотреть на их игру.
Ответить
Главные новости
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 01:23
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
Вчера, 00:40
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+