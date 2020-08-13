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    Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» победил «Атлетико» и сыграет в полуфинале с «ПСЖ»

    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:1.

    В составе немецкой команды отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, у мадридцев с пенальти забил Жоау Фелиш.

    В полуфинале ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ».

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    РБ Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ольмо, 50; 1:1 – Фелиш (с пенальти), 71; 2:1 – Адамс, 88.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукиэле, 90+1), Нкунку (Айдара, 83), Лаймер (Адамс, 72), Ольмо (Шик, 83), Поульсен.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера (Фелиш, 58), Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Карраско, Льоренте, Коста (Мората, 72).

    Предупреждения: Клостерманн, 70; Кампль, 70; Айдара, 86 – Лоди, 61; Хименес, 90+6.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.08.2020 23:59
    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +2286

      SarJr 3 минуты назад

      прям очень не хочу видеть псж в финале, поэтому на лейпциг одна надежда. учитывая, что псж играет тухло и их тянет один лишь неймар, может что нагельсман и придумает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +292

      Горкин Блеванов 18 минут назад

      Да , помню как Ракитцкий Лепцигу хороший гол положил и сказал: "Вынимай", если бы наши не стушевались тогда и забили второй, играли бы в полуфинале с ПСЖ, вот бы визг был ииии-иии-ииии хвостики, хвостики иииии-иииии , мда сильной команде уступили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3827

      knikos 54 минуты назад

      И опять сработал закон , "не забиваешь ты , забивают тебе" . Атака Лейпцига , впятером на четверых и "окуительный " пас в никуда , и тут же пеналь и гол в обратку .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3827

      knikos 1 час назад

      Первый гол классный ! Забитцер просто красавчик , какой пас выдал !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      ZENIT*** 1 час назад

      Дааа,что есть,так это результат на табло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3827

      knikos 1 час назад

      Бледнокрасные вопили , ааа , Зенит дважды проиграл какому-то Лейпцигу. Полуфиналисту ЛЧ !!! Причём он сделал дважды финалиста ЛЧ ! Лейпциг в полуфинале ЛЧ. Вот такая была группа. ПСЖ - Лейпциг . Блин , за кого болеть ? За Мбаппе и Неймара или за классного тренера Нагельсмана ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > knikos 1 час назад

      зенику не важно от кого за щеку брать, неразборчивые, со всеми и везде

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3442

      dinar7777dinar > knikos 1 час назад

      да не ищите оправданий что женит помойка !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +500

      ZENIT*** > elessar arnor 1 час назад

      Я просто рад за тебя,что ты такой разборчивый,,,берёшь у того,у кого надо,всегда,и везде.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3827

      knikos > elessar arnor 1 час назад

      Ты свой хвостик-страпон засунь себе в задницу и работай !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3827

      knikos > dinar7777dinar 1 час назад

      Тупой , ещё тупее , а динар - самый тупейший ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > ZENIT*** 1 час назад

      ну путай с наблюдательностью, мешочек, твои же тебе лайкают, неразборчивые девки

      0
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      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > knikos 1 час назад

      зеньковские игрушки со страпонами, вот оно влияние Дзюбы, пустило корни в социуме

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3827

      knikos > elessar arnor 59 минут назад

      Нет ! Это чисто свинячьи проделки ! Потому-то и хвостик такой "кручёный" ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > knikos 50 минут назад

      ну, как за Хельсинборг топлю, в Швеции живу, мимо, зеньковская девка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      ZENIT*** > elessar arnor 48 минут назад

      Дай бог,чтобы у тебя всегда были,хоть и неразборчивые,,,но девки,,,,,,а не мальцы!!!А дальше без комментариев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > ZENIT*** 1 минуту назад

      правильно, что нечего добавить, шуруй шкурка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Marat A. 1 час назад

      1/2 - БАРСА : Ман Сити ; финал - БАРСА : ПСЖ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      elessar arnor > Marat A. 1 час назад

      помаши Барсе ручкой..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Marat A. > elessar arnor 1 час назад

      Будем завтра живы и будем посмотреть:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5067

      Viper for CSKA 1 час назад

      Дуэль немецких тренеров. Будет интересно. Лейпциг - молодцы, местами играли весьма качественно, хотя последний пас и удары оставляют желать лучшего. Атлетико вообще не понравился, до выхода Фелиша игра была на редкость беззубая. После его появления некоторое время был конструктив, но после пропущенного гола сбились на простое: бей вперёд - игра придет. До сих пор не могу поверить, что такой Атлетико смог пройти Ливерпуль. Немцам удачи в полуфинале и отомстить мешку за Богиню из Бергамо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3442

      dinar7777dinar > Viper for CSKA 1 час назад

      кажется что нагельсман выставил прекрасную тактику ! тут даже нет никакого везения . чисто переиграл на тактике симеоне.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3827

      knikos > dinar7777dinar 1 час назад

      Да 100% , тактически переиграл . Не дал матрасникам проводить контратаки , а в позиционке они не сильны .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3442

      dinar7777dinar 1 час назад

      кажется симеоне засиделся в атлетико ! зарабатывая 3,6 ляма в месяц и такое. антифутбол вьехал !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6721

      alarm 1 час назад

      ну чё, хрюканы позорные, всё ещё будете визжать, что лейпциг слабая команда?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3442

      dinar7777dinar > alarm 1 час назад

      какая разница там рб вильяреал женит позорная помойка влетит любому середняку любой европейской лиги. пук пук !

      0
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      ...
      Рейтинг: +6721

      alarm > dinar7777dinar 1 час назад

      главное, что ты отозвался на хрюкана и высунул рыло. а раз так, и ты представляешь их интересы, - то давай визжи!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3442

      dinar7777dinar > alarm 1 час назад

      главное что ты любитель голубой луны как ваш кумир джуба !

      0
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      ...
      Рейтинг: +6721

      alarm > dinar7777dinar 1 час назад

      то есть, ты признаешься, что являешься дезеувом? так и запишем.

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