Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» победил «Атлетико» и сыграет в полуфинале с «ПСЖ»

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:1.

В составе немецкой команды отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, у мадридцев с пенальти забил Жоау Фелиш.

В полуфинале ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 50; 1:1 – Фелиш (с пенальти), 71; 2:1 – Адамс, 88.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукиэле, 90+1), Нкунку (Айдара, 83), Лаймер (Адамс, 72), Ольмо (Шик, 83), Поульсен.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера (Фелиш, 58), Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Карраско, Льоренте, Коста (Мората, 72).

Предупреждения: Клостерманн, 70; Кампль, 70; Айдара, 86 – Лоди, 61; Хименес, 90+6.

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