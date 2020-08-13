Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен забыл, как в составе «Ливерпуля» разгромил «Спартак» со счетом 7:0 в декабре 2017 года.
– Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?
– 7:0?
– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.
– А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?
– Нет, в одном матче. В декабре.
– В одном матче мы выиграли 7:0?
– Вы были на поле.
– 7:0 мы выиграли? Да ну!
– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.
– Правда?
– Да.
– Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.
Источник: Sport24