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    Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен забыл, как в составе «Ливерпуля» разгромил «Спартак» со счетом 7:0 в декабре 2017 года.

    – Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

    – 7:0?

    – 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

    – А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

    – Нет, в одном матче. В декабре.

    – В одном матче мы выиграли 7:0?

    – Вы были на поле.

    – 7:0 мы выиграли? Да ну!

    – 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.

    – Правда?

    – Да.

    – Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5791

      Борат 1 минуту назад

      Помню как рылы после этого матча кричали - массимо один из нас и он тоже п***рас !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2904

      Cleaner 15 минут назад

      Спартаковский ДУХ отшиб напрочь парню память...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      GreyDM 30 минут назад

      Это он по-ходу Спартак потролить решил))) Видать уже ввели в курс дела, о "большом взаимоуважении" между клубами, вот он и стебётся... ну не верится мне, что игрок не помнит победу 7:0, да ещё и в ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +2062

      Ubuntu 45 минут назад

      разнесли и даже не заметили их тогда

      1
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      Рейтинг: +5791

      Борат 46 минут назад

      Ааааааааа

      https://m.youtube.com/watch?v=w_cYwHUOIIU

      Гыгы

      3
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      Рейтинг: +1840

      Semenycch > Борат 35 минут назад

      Даже в Ливерпуле знают, что надо делать со Спартаком! :)))

      4
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      Рейтинг: +6715

      alarm > Борат 15 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХААААААА! ЭТО ПЯТЬ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      Джой > Борат 3 минуты назад

      красиво красиво

      1
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      Рейтинг: +1880

      ziborock > Борат 13 секунд назад

      https://www.youtube.com/watch?v=yPWrbd3N5Ug
      Тебя в каком моменте показывают?!

      0
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      Рейтинг: +5791

      Борат 46 минут назад

      Но рылы будут вечно помнить этот свино*б !!!! Гыгы

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      Рейтинг: +10

      АнтиЧМО > Борат 13 минут назад

      до вас как до луны Минску по 4-0 сливать, говну редкостному, пришлось пробашлять, две недели было, выж такие....кончееные, с двумя пид..и в атаке))

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      Рейтинг: +1840

      Semenycch 55 минут назад

      Зачем нужно помнить какой то там Спартак футболисту Ливерпуля? Спартак в Еврокубках - просто ходячий позор для Российского футбола.
      https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y

      3
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      Рейтинг: +456

      arrivalgist 56 минут назад

      )))) "Запорожец" переехали?! А ты говорил, ведро, ведро..."))

      3
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      Рейтинг: +6235

      JTherry 59 минут назад

      под допингом играл, сразу видно... тут - помню, тут - не помню...)

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