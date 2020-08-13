Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен забыл, как в составе «Ливерпуля» разгромил «Спартак» со счетом 7:0 в декабре 2017 года.

– Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

– 7:0?

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

– А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

– Нет, в одном матче. В декабре.

– В одном матче мы выиграли 7:0?

– Вы были на поле.

– 7:0 мы выиграли? Да ну!

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.

– Правда?

– Да.

– Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.