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  • Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

13 августа 2020, 22:22
45

Защитник «Зенита» Деян Ловрен забыл, как в составе «Ливерпуля» разгромил «Спартак» со счетом 7:0 в декабре 2017 года.

– Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

– 7:0?

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

– А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

– Нет, в одном матче. В декабре.

– В одном матче мы выиграли 7:0?

– Вы были на поле.

– 7:0 мы выиграли? Да ну!

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.

– Правда?

– Да.

– Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Зенит Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (45)
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arrivalgist
1597347737
)))) "Запорожец" переехали?! А ты говорил, ведро, ведро..."))
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Ubuntu
1597348380
разнесли и даже не заметили их тогда
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GreyDM
1597349289
Это он по-ходу Спартак потролить решил))) Видать уже ввели в курс дела, о "большом взаимоуважении" между клубами, вот он и стебётся... ну не верится мне, что игрок не помнит победу 7:0, да ещё и в ЛЧ...
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Каратель помойников
1597351902
Бывают поражения,но по моему Ливерпулю проиграть не зазорно,а вот 1:6 от ротора всосать,на и периодически всасывать от текстильщиков,камазов-вотэто поистине "достижение".))))))))
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Snek
1597354024
Видимо, не запоминает, когда аутсайдеров громят.
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Горкин Блеванов
1597357462
очень деликатный чувак
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inzek
1597359868
журналист редкий провокатор. видимо питирский
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Axe111
1597360769
А чего запоминать то,ну забили всего лишь 7,а надо было штук 15
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Ганнибал Лектор
1597373494
Зато бездарная атака спартака тебя запомнила и содрогнулась, услышав о твоем переезде на берега Невы.
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Spirit_78
1597392317
В чём отличие мясного сектанта от болельщика других клубов? В том, что только мясной сектант может в матчах российских клубов в еврокубках топить за иностранные. Спартак за 5 сезонов принёс всего 18 очков в копилку России - и другим клубам тоже желают такого же позора.
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