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    Неймар: «Даже мысли не допускал, что после матча с «Аталантой» мы вернемся домой»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарии после волевой победы над «Аталантой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. Мы очень счастливы сейчас. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить.

    Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра. Мы стремились лишь к одному – пройти в полуфинал», – сказал бразилец.

    • «ПСЖ» выиграл благодаря голам на 90-й и 93-й минутах.
    • В активе Неймара одна результативная передача.
    • Соперник по полуфиналу – победитель пары «Атлетико»«РБ Лейпциг».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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