Неймар: «Даже мысли не допускал, что после матча с «Аталантой» мы вернемся домой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарии после волевой победы над «Аталантой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. Мы очень счастливы сейчас. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить.

Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра. Мы стремились лишь к одному – пройти в полуфинал», – сказал бразилец.