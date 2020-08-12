Президент «Урала»: «Мы бы хотели такого игрока, как Глушаков, но я знаю, что он не хочет»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, возможен ли переход в екатеринбургский клуб полузащитника Дениса Глушакова.
«Насколько мне известно, Глушаков пока не хочет никуда, кроме Москвы. Конечно, он квалифицированный футболист и мы хотели бы такого игрока, но я знаю, что он не хочет. Если захочет, будем разговаривать», – сказал Иванов.
- Глушаков – свободный агент.
- Последним его клубом был «Ахмат».
- По информации «РБ-Спорт», у хавбека есть предложение от «Химок». Также им интересуются в Китае и Катаре.
Источник: Sport24