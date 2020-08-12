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    Президент «Урала»: «Мы бы хотели такого игрока, как Глушаков, но я знаю, что он не хочет»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, возможен ли переход в екатеринбургский клуб полузащитника Дениса Глушакова.

    «Насколько мне известно, Глушаков пока не хочет никуда, кроме Москвы. Конечно, он квалифицированный футболист и мы хотели бы такого игрока, но я знаю, что он не хочет. Если захочет, будем разговаривать», – сказал Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    12.08.2020 22:36
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