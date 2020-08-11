К Глушакову есть интерес в Китае и Катаре

Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за рубежом. Об этом в интервью Betonmobile сообщил футбольный агент Алексей Сафонов.
— Где Глушаков в итоге окажется?
— Я веду разговор по Китаю, Катару. Боюсь, как бы он там не оказался. Знаю, что интерес к Глушакову есть. Но сдерживает то, что у него в Москве дочки, по которым он очень скучает.
- У Глушакова есть предложение от «Химок».
- У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис свободный агент.
- Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
Источник: Betonmobile