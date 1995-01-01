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    К Глушакову есть интерес в Китае и Катаре

    Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за рубежом. Об этом в интервью Betonmobile сообщил футбольный агент Алексей Сафонов.

    — Где Глушаков в итоге окажется?

    — Я веду разговор по Китаю, Катару. Боюсь, как бы он там не оказался. Знаю, что интерес к Глушакову есть. Но сдерживает то, что у него в Москве дочки, по которым он очень скучает.

    • У Глушакова есть предложение от «Химок».
    • У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис свободный агент.
    • Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5677

      Борат 1 час назад

      Далековато от тарасовской бани !!!
      Не согласится !!!
      Гыгы

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