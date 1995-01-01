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    Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.

    По данным источника, экс-капитан «Спартака» намерен вернуться в Москву. Об этом он уведомил «Ахмат».

    Глушаков ведет переговоры с бывшей командой. Он хочет получать 1,5 миллиона евро в год.

    «Динамо» отказалось от трансфера.

    Причиной возможного возвращения Глушакова Mash называет отношения с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.

    Пара живет в Москве, в поселке Павлово-2.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019-й.
    • В составе московского клуба он становился чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mash

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии20
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      Рейтинг: +5150

      серега кашин 20 минут назад

      пусть тогда в цска и просится тем более за такую зп

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4329

      nik55 39 минут назад

      хотелка у него маленькая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4477

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гоните эту гниду по дальше от Спартака !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Puddle 1 час назад

      Один из самых отвратных хрюнделей! Хуже только пиТарасоффф

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2456

      Cleaner 1 час назад

      Глушаков слишком много трепался о Спартаке. Зачем такой болтун команде?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4411

      Добрый Бобер 1 час назад

      Это что ж получается? Глушаков реально е.ёт "коней"?

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1615

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Ну хоть куда то он попадает, и то наверное не с первого раза..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      Гавроша 2 часа назад

      Глушаков возвращается в тарасовскую баню - будут новые видео!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      vsespartak01 > Гавроша 1 час назад

      удел питерских недо:баня де зеув и овно!!!что поделаешь ,бомжи они и в африке бомжи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      Олег1204 2 часа назад

      Бред какой то

      0
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      Рейтинг: +256

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Его из московских клубов только Химки могут принять, да и то не факт

      1
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