Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.
По данным источника, экс-капитан «Спартака» намерен вернуться в Москву. Об этом он уведомил «Ахмат».
Глушаков ведет переговоры с бывшей командой. Он хочет получать 1,5 миллиона евро в год.
«Динамо» отказалось от трансфера.
Причиной возможного возвращения Глушакова Mash называет отношения с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.
Пара живет в Москве, в поселке Павлово-2.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019-й.
- В составе московского клуба он становился чемпионом России.
Источник: Mash