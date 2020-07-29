Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.

По данным источника, экс-капитан «Спартака» намерен вернуться в Москву. Об этом он уведомил «Ахмат».

Глушаков ведет переговоры с бывшей командой. Он хочет получать 1,5 миллиона евро в год.

«Динамо» отказалось от трансфера.

Причиной возможного возвращения Глушакова Mash называет отношения с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.

Пара живет в Москве, в поселке Павлово-2.