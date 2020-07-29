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  • Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко

Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко

29 июля 2020, 10:18
24

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.

По данным источника, экс-капитан «Спартака» намерен вернуться в Москву. Об этом он уведомил «Ахмат».

Глушаков ведет переговоры с бывшей командой. Он хочет получать 1,5 миллиона евро в год.

«Динамо» отказалось от трансфера.

Причиной возможного возвращения Глушакова Mash называет отношения с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.

Пара живет в Москве, в поселке Павлово-2.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019-й.
  • В составе московского клуба он становился чемпионом России.

Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (24)
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absent32
1596007576
так зачем в Спартак, идти так уже в ЦСКА)))
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Хейтер Аларм
1596008156
Его из московских клубов только Химки могут принять, да и то не факт
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Добрый Бобер
1596010448
Это что ж получается? Глушаков реально е.ёт "коней"?
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САДЫЧОК
1596013387
Гоните эту гниду по дальше от Спартака !
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nik55
1596014971
хотелка у него маленькая
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серега кашин
1596016141
пусть тогда в цска и просится тем более за такую зп
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Semargl18
1596019282
Нах не нужен
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paracetamol
1596021182
А у этого все бабы решают!
Ответить
slavа0508
1596021578
Да уж насмешил....бесплатно даже не нужен.....
Ответить
piligrim1986
1596030821
к здюбе пусть валит
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