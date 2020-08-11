«РБ»: «Химки» предложили контракт Глушакову

33-летний полузащитник Денис Глушаков может стать игроком «Химок». Подмосковный клуб предложил хавбеку контракт на год, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Глушаков попросил паузу и пообещал дать ответ через неделю.

У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.

Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко .

. По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»