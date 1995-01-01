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    «РБ»: «Химки» предложили контракт Глушакову

    33-летний полузащитник Денис Глушаков может стать игроком «Химок». Подмосковный клуб предложил хавбеку контракт на год, сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Глушаков попросил паузу и пообещал дать ответ через неделю.

    • У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
    • Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
    • По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

    Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6489

      alarm 56 минут назад

      как же стыдно за рылов!!

      1
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      Рейтинг: +5660

      Борат 1 час назад

      Рылы ему будут зп платить в обмен на 6 очков от Химок !
      Позор свиномразям !!!
      Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +4938

      Hektor 84 > Борат 1 час назад

      А он что из Спартака в Химки перешел? Заткнись идиотина! Сколько перешло из Спартака в Химки? И сколько из синита в Сочи? Разница есть.

      1
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      Рейтинг: +11098

      silver29 > Hektor 84 24 минуты назад

      Вот тебе не лень этому утырку писать, эти две шлюхи тут как бесплатные опущенные клоуны.

      1
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      Рейтинг: +304

      Mityai90 1 час назад

      РБ Химки

      1
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      Рейтинг: +592

      GreyDM > Mityai90 9 минут назад

      тоже улыбнуло)

      0
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      Рейтинг: +11098

      silver29 1 час назад

      Что может предложить клуб в полуобморочном финансовом положении ? только раздевалку убирать в перерывах между открыванием шлагбаума.

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      Рейтинг: +304

      Mityai90 > silver29 1 час назад

      платить ему будут из вашего кармана.

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      Рейтинг: +11098

      silver29 > Mityai90 28 минут назад

      да хрен ты из моего кармана чего возьмешь и не думай мне писать "папа помоги потом отдам"

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      Рейтинг: +12246

      vladimir-7 1 час назад

      Глушак переговорит с Федуном о доп.заработке в Химках и тогда контракт подпишет.

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