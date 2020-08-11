«РБ»: «Химки» предложили контракт Глушакову

33-летний полузащитник Денис Глушаков может стать игроком «Химок». Подмосковный клуб предложил хавбеку контракт на год, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Глушаков попросил паузу и пообещал дать ответ через неделю.
- У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
- Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
- По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»
Источник: «Рейтинг букмекеров»