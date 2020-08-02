Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

Агент Алексей Сафонов рассказал о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».
«Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку».
Денис мне говорил, что готов подписать со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за десять тысяч долларов в месяц, он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.
Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.
Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодежью добьется результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.
И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за «Спартак» играть не буду. Сейчас он начнет забивать, и все все благополучно забудут», – заявил футбольный агент.
- У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
- Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
- По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.