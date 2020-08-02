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  • Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

2 августа 2020, 20:12
17

Агент Алексей Сафонов рассказал о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».

«Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку».

Денис мне говорил, что готов подписать со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за десять тысяч долларов в месяц, он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.

Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.

Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодежью добьется результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.

И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за «Спартак» играть не буду. Сейчас он начнет забивать, и все все благополучно забудут», – заявил футбольный агент.

  • У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
  • Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
  • По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (17)
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партизан84
1596388440
пойду завтра свечку поставлю, что бы этого типа в команде не было.
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Garrincha58
1596389584
а чё через фарм клуб сразу в Химки что ли нельзя? вот вам ещё доказательство, что кто владеет Химиками
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LOKOfanatik19
1596390601
Прям в открытую говорят, что хочет бабки, а где, зачем играть пофигу. Но контракт со Спартаком, и уйти в Химки, для чего? Молодых подписывают и по арендам отправляют, на кой Спартаку тебя подписывать и отдавать в аренду. Совсем с дубу рухнул.
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Томик
1596392192
Не очень впечатляющая речь. Если хочет быть ближе к дочкам - едь и будь. Если хочешь играть - иди и играй за 10 тысяч долларов. Не понимаю, в чём проблема. Я до сих пор к нему отношусь как к капитану чемпионской команды, но надо как-то посерьёзнее(умнее не получится уже) быть, что ли. Что за разговоры четырнадцатилетнего пацана? Открою секрет - на 10 тысяч долларов в месяц можно жить. И не просто жить, а прекрасно жить. Жить и наслаждаться возможностью играть в любимую игру и общаться с детьми. Конечно, два миллиона подъёмных и три миллиона в год лучше...Но каждому своё. Тем более в "Спартаке" крайний его контракт был "упакован по самое не могу" со слов Федуна. Отпустили с баблом. Вполне возможно, что достоин ещё денег и побольше(в нашем чемпионате), но использовать такие аргументы - это выше моего понимания.
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ALEX ML
1596392721
Люди работают за 10-15 тысяч рублей и ничего. У многих семьи
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filosof sparty
1596395909
Чтобы я этого чмыря никогда больше не видел в нашей футболке!!!
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ivany4
1596396014
Желание конечно аховое. И рыбку съесть, и в потолок плевать вместо работы.)) Если расшифровать Сафонова, то получается, что зарплату ему положит Спартак, и вероятно хочет такую же как была, а "играть" он будет за Химки. Без всякого напряга, как получится. Есть такая пословица, покорный теленок, двух маток сосет. Увы, глушак не теленок, а мозгов как у барана. Даже обидно за барана.
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Boeung777
1596397244
Бл@, даже тут пытается всех н@**@ть, дочек приплел, на жалость давит. Ну не будет он уже играть. Да и с гнильцой он. В Грозном нужно было пахать, а не хочется. А денюжек много хочется. Вот агент и раскорячивается на разные небылицы.
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rash1959
1596397778
Чесслово, если этого пи...ра возьмут взад, отрекусь.
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Соарес
1596432414
в бане героем был , а сейчас про дочек вспомнил не нужен ты Спартаку,да ещё и зарплату хочет
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