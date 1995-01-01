Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

    Агент Алексей Сафонов рассказал о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».

    «Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку».

    Денис мне говорил, что готов подписать со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за десять тысяч долларов в месяц, он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.

    Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.

    Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодежью добьется результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.

    И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за «Спартак» играть не буду. Сейчас он начнет забивать, и все все благополучно забудут», – заявил футбольный агент.

    • У Глушакова закончился контракт с «Ахматом». Сейчас Денис – свободный агент.
    • Mash сообщал, что Глушаков хочет вернуться в Москву из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
    • По их информации, от бывшего игрока сборной России уже отказалось «Динамо».
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +259

      Фанат Рубина 1 минуту назад

      так шел бы в динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5308

      alarm 4 минуты назад

      если глушаков вернётся в тарасофку (надеемся и верим) - то спартаку придётся заново перезаключать контракт 2015 года с фирмой Gorenje, ибо гореть будет знатно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      партизан84 13 минут назад

      пойду завтра свечку поставлю, что бы этого типа в команде не было.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru