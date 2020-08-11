Слуцкий: «Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он убил «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потребовал наказать арбитра Сергея Иванова после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). По мнению тренера, ростовчанин должен был назначить пенальти в ворота москвичей в первом тайме.

«Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он сказал, что пенальти не было. Зачем делать из нас идиотов? Ты и так убил команду, лишил возможных очков!» – приводит слова Слуцкого журналист Владислав Зимагулов.