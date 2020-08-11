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    Слуцкий: «Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он убил «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потребовал наказать арбитра Сергея Иванова после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). По мнению тренера, ростовчанин должен был назначить пенальти в ворота москвичей в первом тайме.

    «Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он сказал, что пенальти не было. Зачем делать из нас идиотов? Ты и так убил команду, лишил возможных очков!» – приводит слова Слуцкого журналист Владислав Зимагулов.

    • По мнению Слуцкого, арбитры считают футбольную общественность идиотами.
    • Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
    • В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

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    11.08.2020 23:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1011

      zagrizlik 13 минут назад

      Шо опять? Что там случилось?

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      Рейтинг: +7317

      paracetamol 27 минут назад

      Пожизненную? Этак у нас и судей не останется. А может Слуцкеру пожизненно тренерской лицензии лишить за провал в Англии? Вишь, лёня, палка о двух концах. Давай еще форвардов, что гол в пустые ворота не забил, и защитников, что забил в свои, тоже профессионального статуса лишать. Тогда и играть некому будет и все проблемы футбольные сами лишатся!

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      Рейтинг: +678

      elessar arnor > paracetamol 23 минуты назад

      побольше уважения, в Европе не каждый русский может тренировать

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      Рейтинг: +332

      kliker > paracetamol 7 минут назад

      Гнать навсегда! Только так.
      Любой с улицы отсудит не хуже, чем эти профи, а скорее лучше.
      Он ошибётся 2 раза, по разу в каждую сторону,
      а профи ошибутся раз, но профессионыльно, как заказывали в одну сторону.

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      Рейтинг: +7317

      paracetamol > elessar arnor 6 минут назад

      Не можешь, так не суйся, а сунулся, так тренируй, если можешь!

      0
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      Рейтинг: +5684

      Борат 36 минут назад

      Ну если рубин и рылы снимутся, то можно крылья с Оренбургом в вышку вернуть - будет хороший чемпионат ! Гыгы

      3
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      Рейтинг: +20

      Джордж Ив 42 минуты назад

      Если так дела пойдут , то к концу сезона судьи кончатся )

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      Рейтинг: +332

      kliker > Джордж Ив 7 минут назад

      Ничё, выйдешь и отсудишь не хуже этих "судей".

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      Рейтинг: +2870

      Cleaner 47 минут назад

      Да вообще нужно играть БЕЗ СУДЕЙ!!!

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      Рейтинг: +7317

      paracetamol > Cleaner 26 минут назад

      Как Широков. В морду судье заехал и еще ногами попинал. Будет знать судейка как правильно свистеть!

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      Рейтинг: +678

      elessar arnor > paracetamol 23 минуты назад

      побольше бы Широковых

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