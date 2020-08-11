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  • Слуцкий: «Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он убил «Рубин»

Слуцкий: «Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он убил «Рубин»

11 августа 2020, 23:29
17

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потребовал наказать арбитра Сергея Иванова после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). По мнению тренера, ростовчанин должен был назначить пенальти в ворота москвичей в первом тайме.

«Требую пожизненную дисквалификацию Иванова. Он сказал, что пенальти не было. Зачем делать из нас идиотов? Ты и так убил команду, лишил возможных очков!» – приводит слова Слуцкого журналист Владислав Зимагулов.

  • По мнению Слуцкого, арбитры считают футбольную общественность идиотами.
  • Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
  • В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид Иванов Cергей
Комментарии (17)
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Джордж Ив
1597178813
Если так дела пойдут , то к концу сезона судьи кончатся )
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paracetamol
1597179678
Пожизненную? Этак у нас и судей не останется. А может Слуцкеру пожизненно тренерской лицензии лишить за провал в Англии? Вишь, лёня, палка о двух концах. Давай еще форвардов, что гол в пустые ворота не забил, и защитников, что забил в свои, тоже профессионального статуса лишать. Тогда и играть некому будет и все проблемы футбольные сами лишатся!
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ivany4
1597181487
Может не будем ждать второго тура. Остановим ЧР. Переизберем кого надо. И с новыми силами, к новым свершениям.)))
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CheToTaM
1597191087
Я вот только одного понять не могу: у Рубина был всего один момент за всю игру (с этим самым пенальти), и то Игнатьев не добежал и стал падать ещё перед вратарём. Ну если не можешь не то, что гол забить или хотя бы попытаться это сделать (вратаря там прокинуть), а даже в штрафную добежать и упасть там нормально, чтобы вопросов не было - может, это проблемы не судьи? Может, не судьи проблемы, что твоя команда 2 мяча пропустила, а защитник во втором тайме грубо ошибся и удалился? Так что было бы что убивать
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житель СПб
1597218461
О чем я и говорил! Поехали! Всех судей - лишить пожизненно. (?!) А потом будем думать, что делать с Чемпионатом. А может, футбольных заседателей ввести - человек по 12? И они будут каждую ситуацию оценивать быстренько, за час-два?
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житель СПб
1597218669
Тут, кстати, любопытно и не без оснований пишут! Футболист забил в свои ворота - лишать пожизненно! Тренер не поздоровался с коллегой - пожизненно отстранять. Нап гол не забил - тоже пожизненно... Люди, которые так думают, забывают, что даже убийцам не всегда пожизненное дают. Да и Бог учит прощать.
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RJM555
1597225802
Стало уже нормой в РПЛ связывать свои поражения с судьями и Варом!
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ААМ
1597227090
Дурной пример СПАМа заразителен!
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starche
1597234150
Хорошо известно, что "дурной пример заразителен! "
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starche
1597234304
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