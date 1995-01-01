Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    В «Фейеноорде» подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

    «Фейеноорд» объявил о втором случае заболевания коронавируса в своей команде.

    Имя заболевшего клуб не разглашает.

    В заявлении врача голландской команды говорится, что у футболиста были отрицательные результаты анализов, проведенных как в прошлую пятницу, так и в воскресенье.

    Отмечается, что с высокой вероятностью второй положительный результат был получен после того, как игрок контактировал с другим игроком команды, заболевшим коронавирусом, который находится на карантине с прошлой пятницы.

    «Фейеноорд» сыграл в товарищеской игре с «Спартой» 9 августа (3:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фейеноорда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1794

      Питерский князь 1 час назад

      Народ, кто-нибудь болел короновирусом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      И это главная новость??? лучше опубликуйте репортаж по матч тв разбор судейтва и диалог с казарцевым.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru