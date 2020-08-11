В «Фейеноорде» подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

«Фейеноорд» объявил о втором случае заболевания коронавируса в своей команде.

Имя заболевшего клуб не разглашает.

В заявлении врача голландской команды говорится, что у футболиста были отрицательные результаты анализов, проведенных как в прошлую пятницу, так и в воскресенье.

Отмечается, что с высокой вероятностью второй положительный результат был получен после того, как игрок контактировал с другим игроком команды, заболевшим коронавирусом, который находится на карантине с прошлой пятницы.

«Фейеноорд» сыграл в товарищеской игре с «Спартой» 9 августа (3:0).