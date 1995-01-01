В «Фейеноорде» подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

Народ, кто-нибудь болел короновирусом?
«Фейеноорд» объявил о втором случае заболевания коронавируса в своей команде.
Имя заболевшего клуб не разглашает.
В заявлении врача голландской команды говорится, что у футболиста были отрицательные результаты анализов, проведенных как в прошлую пятницу, так и в воскресенье.
Отмечается, что с высокой вероятностью второй положительный результат был получен после того, как игрок контактировал с другим игроком команды, заболевшим коронавирусом, который находится на карантине с прошлой пятницы.
«Фейеноорд» сыграл в товарищеской игре с «Спартой» 9 августа (3:0).